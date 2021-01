Børsoppgang i USA etter onsdagens opptøyer

Onsdag var det kaos i Washington da tilhengere av Donald Trump stormet kongressbygningen og flere døde i tumultene som oppsto. Etterhvert fikk Kongressen samlet seg igjen og godkjent Joe Bidens valgseier. De store reaksjonene på børsene har derimot uteblitt.

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 1,1 prosent og står i 12.885,48 poeng mens Dow Jones står i 30.975,51 poeng etter en oppgang på 0,5 prosent. S&P 500 stiger 0,7 prosent til 3.775,22 poeng.

På vinnerlisten finner vi Nikola og Tesla som stiger henholdsvis 5,6 prosent og 2,8 prosent.

«For investorer er det finansielle resultater og økonomisk politikk som teller, og begge deler vil trolig bedres de neste månedene. Jeg forventer at inflasjonsforventningene vil fortsette å stige, med påfølgende yield-løft og en brattere rentekurve, men at effekten på dollaren blir begrenset siden USA vil komme ut av pandemien tidligere enn Europa og andre regioner», skriver sjefstrateg Stephen Innes i Axi i en oppdatering.

Antallet førstegangssøkere til ledighetstrygd i USA (jobless claims) var 787.000 i forrige uke (pr. 2. januar), viser nye tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet. Konsensus pekte mot 800.000 førstegangssøkere.

Antallet personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims), var pr. 26. desember på 5.072.000, ned 126.000 fra den foregående ukens reviderte 5.198.000 (opprinnelig rapportert: 5.219.000). På forhånd var det ventet 5.200.000 continuing claims.

USAs handelsbalanse i november var på minus 68,1 milliarder dollar. Det tilsvarer 574 milliarder kroner, og var ifølge TDN Direkt større enn det som var ventet på forhånd.