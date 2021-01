Sjokket uteble

Hendelsene i Washington DC onsdag kveld sjokkerte en hel verden, men i overraskende liten grad finansmarkedene. Mens politiet og nasjonalgarden sakte tok seg inn i, og gjenvant kontrollen over Capitol, holdt amerikanske børsindekser seg greit oppe. Nasdaq snudde imidlertid pluss til minus, men det kan i stor grad forklares med utsiktene til en strengere konkurransepolitikk under demokratenes styre. Dow Jones, derimot, fortsatte rekordrekken.

Tilsvarende var bevegelsene små i valutakursene. Utover torsdag var det så en forsiktig dollarstyrking, mens lange renter (som tok seg en pause onsdag) fortsatte opp. Det skjedde samtidig med at både demokrater og republikanere jobber med å få avsatt Donald Trump som president mindre enn to uker før han uansett skal gå av.

Oljeprisen luktet allerede onsdag på 54 dollar fatet, og tenderte høyere torsdag. Både Oslo Børs og andre europeiske børser steg videre. Vanligvis ville det bidratt til en sterkere krone, men torsdag holdt kronen seg omtrent uendret mot euro (mens den altså svekket seg noe mot dollaren).

De små markedsutslagene kan tas som nok et tegn på at fokuset på politiske hendelser ofte overvurderes i forkant. Selv om det vil ta tid, legger markedene mer vekt på at økonomien tar av i takt med vaksinene.