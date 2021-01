Hovedindeksen på Oslo Børs steg 1,57 prosent til 991,22 torsdag, og toppet altså gårsdagens sluttrekord med god margin. På dagens høyeste var indeksen oppe i 991,47, som da er ny all-time high intradag.

Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 7.254 millioner kroner.

Wall Street har åpnet opp og toneangivende Europa-børser utvikler seg positivt i kjølvannet av gårsdagens dramatiske scener fra USA, der Trump-tilhengere stormet kongressbygningen og minst fire ble drept i opptøyene som oppsto. Etterhvert fikk Kongressen samlet seg igjen og godkjent Joe Bidens valgseier.

Investorene velger å fokusere på at Demokratene ser ut til å vinne begge Georgias seter og overta kontrollen også over Senatet.

«For investorer er det finansielle resultater og økonomisk politikk som teller, og begge deler vil trolig bedres de neste månedene», skriver sjefstrateg Stephen Innes i Axi i en oppdatering.

Tyske DAX stiger 0,7 prosent og franske CAC 40 0,8 prosent.

Oljeprisen stiger

Oljeprisene trekker forsiktig oppover etter at Saudi-Arabias overraskende produksjonskutt tidligere denne uken. Analytikere ser nå for seg et tilbudsunderskudd i første kvartal, og DNB-analytiker Helge André Martinsen gjorde det klart at han ville jekke opp sine Brent-prognoser.

Goldman Sachs ser nå Brent-oljen i robuste 65 dollar fatet innen utgangen av året.

Frontkontrakten for Brent-olje stiger 0,2 prosent til 54,39 dollar fatet, noe som er opp fra rundt 53,80 dollar da børsen stengte i går. WTI-oljen er opp 0,3 prosent til 50,78 dollar.

På Oslo Børs steg Equinor 2,6 prosent til 154,65 kroner, mens Aker BP – der 231 ansatte har gått til gruppesøksmål – avanserte én prosent til 230,30 kroner.

Ellers i olje spratt Okea opp over 20 prosent til 14 kroner etter at IR-direktør Trond Omdal har kjøpt seg ytterligere opp.

Grønn bølge for Biden

Den grønne bølgen fortsetter å skylle over markedene, og dette henger nok sammen med at Joe Biden nå ventes å få lettere gjennomslag for sin politikk etter at Demokratene får flertall også i Senatet etter Georgia-seieren.

Biden har blant annet varslet store miljøinvesteringer og at USA skal inn igjen i Paris-avtalen.

I Oslo steg Nel 10,2 prosent til 32,82 kroner på dagens klart høyeste volum.

Scatec Solar SCATC og REC Silicon endte opp henholdsvis 5,2 prosent til 388 kroner og 10,9 prosent til 18,07 kroner. Begge var inne blant dagens ni mest omsatte.

Høyt på vinnerlisten finner vi Hexagon Purus HPUR på pluss 17,7 prosent til 67,90 kroner, og blant andre grønne vinnere steg Zaptec og Cadeler henholdsvis 11,8 prosent til 52 kroner og 10,8 prosent til 33,00 kroner.

Vinnerlisten toppes av Next Biometrics , etter en oppgang på 24,6 prosent til 3,55 kroner.

Grønn duo så rødt

Noen grønne aksjer så også rødt, for eksempel Saga Pure som falt 12,8 prosent til 4,22 kroner etter at Ketil Skorstad har solgt seg kraftig ned denne uken. Ingen aksjer falt mer.

Tomra endte ned 2,4 prosent til 402,40 kroner etter en negativ analyse fra Arctic Securities.

Blant andre negative tungvektere korrigerte Kahoot! KAHOT ned 0,7 prosent til 115,40 kroner etter gårsdagens rekorder. Kongsberg Automotive falt 4,8 prosent til 39,3 øre og Mowi marginale 0,1 prosent til 186,65 kroner.

Nærmest Saga Pure på taperlisten finner vi River iGaming på minus 10,8 prosent til 24,80 kroner.