Investorene på USA-børsene har ikke uroet seg nevneverdig etter at Trump-tilhengere i går stormet kongressbygningen i Washington. Fire personer mistet livet i opptøyene.

«For investorer er det finansielle resultater og økonomisk politikk som teller, og begge deler vil trolig bedres de neste månedene», skrev sjefstrateg Stephen Innes i Axi i en oppdatering i dag.

Rekordrushet fortsetter

Og disse lysere utsiktene resulterer i nye rekorder på Wall Street torsdag.

Dow Jones når stadig nye høyder og stiger i skrivende stund 0,9 prosent (267 poeng) til 31.095,75. På det høyeste i dag var indeksen opp over 300 poeng.

Samtidig har Nasdaq passert 13.000 for første gang, og står nå i 13.033,44 etter en oppgang på 2,3 prosent. Indeksen har vært oppe i 13.049,48 på det høyeste i dag.

Microsoft, Apple og Alphabet stiger alle over to prosent.

S&P 500 har torsdag sett 3.800-tallet for første gang, og er i øyeblikket opp 1,5 prosent til 3.803,95.

– Vanskelig ikke å like aksjer nå

«Finansmarkedene kan nå se forbi kaoset nå som president Trump har lovet en ordentlig maktoverføring. Det er vanskelig ikke å like aksjer nå som vi har forsert alle de store risikohendelsene: Trumps aksept av presidentvalget, et klart utfall i Senatet, effektive coronavaksiner og hint om nye stimulanser fra Fed», skriver senioranalytiker Edward Moya i Oanda i en oppdatering.

«En ordentlig maktoverføring betyr at Biden raskt kan iverksette sin strategi for å knuse coronaviruset, leverer mer økonomisk stimulanse og å jobbe videre med sin agenda for investeringer i infrastruktur. Demokratene vant Senatet med knappest mulig margin, noe som betyr at Biden ikke vil være i stand til å levere skattereformer og regulatoriske reformer», fortsetter han.

Investorer kan ifølge Moya vente seg at mindre selskaper vil gjøre det bra fremover, men trenger ikke å kvitte med FAANG-aksjene (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google).

