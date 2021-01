Wall Street til nytt rekordnivå

Onsdag ble en volatil dag for indeksene på Wall Street etter valgdrama. Likevel endte Dow Jones i ny toppnotering. Torsdag fulgte de andre indeksene etter, noe som betyr at alle tre indeksene satte nye rekord.

Oppgangen kom etter at kongressen og visepresidenten formelt godkjente Joe Biden som vinner av presidentvalget. Avtroppende Donald Trump lover fredelig maktovertakelse.

Antallet førstegangssøkere til ledighetstrygd i USA (jobless claims) var 787.000 i forrige uke (pr. 2. januar), viser nye tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet. Konsensus pekte mot 800.000 førstegangssøkere.

USAs handelsbalanse i november var på minus 68,1 milliarder dollar. Det tilsvarer 574 milliarder kroner, og var ifølge TDN Direkt større enn det som var ventet på forhånd.

Vinnere og tapere

Dow Jones steg 0,69 prosent til 31.041,1og er med det opp 1,42 prosent i år.

20 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg torsdag.

Apotekkjeden Walgreens Boots Alliance steg 5,2 prosent etter å ha levert frem tall for 1. kvartal (selskapet har avvikende regnskapsår). Selskapet fikk et justert resultat på 1,22 dollar pr. aksje, noe som var mer enn forventningen på 1,04 dollar pr. aksje, ifølge Barron's.

Kjente selskaper som Microsoft og Boeing steg henholdsvis 2,9 og 0,9 prosent.

3M endte som dagens taper etter en nedgang på 2,6 prosent.

Tror på endringer i flyindustrien

S&P 500 endte opp 1,48 prosent til 3.803,8. Det vil si at indeksen er opp 1,27 prosent siden nyttår.

DXC Technology toppet listen med et hopp på 9,34 prosent.

Southwest Airlines steg 1,2 prosent etter at analytiker Helane Becker i Cowen tror på oppkjøp at United Airlines kan kjøpe opp Southwest Airlines.

«Vi forventer M&A i bransjen. Man kan se for seg at United Airlines kjøper opp JetBlue. United drar tilbake til JFK-flyplassen etter et fravær på noen år, og JetBlue har en stor tilstedeværelse der», forklarer Backer ifølge Yahoo Finance.

På toppen av taperlisten var Conagra Brands etter et fall på 5,5 prosent.

Tesla over 800 dollar

Teknologitunge Nasdaq Composite klatret 2,56 prosent til 13.067,5. Indeksen har dermed steget 1,4 prosent hittil i år.

Facebook steg 2,1 prosent, mens Apple stengte opp 3,4 prosent og Amazon klatret 0,8 prosent.

Netflix var opp 1,7 prosent, mens Alphabet (Google) stengte opp 3,0 prosent og Tesla steg 7,9 prosent til 816 dollar og ny toppnotering.

Dagens vinner ble Future FinTech etter en oppgang på 242,3 prosent.

Høyest på taperlisten var Digital Ally, som stupte 24,0 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen falt 10,6 prosent til 22,4.

Gullprisen var opp 0,3 prosent og en unse gikk for 1.914,2 dollar.

Nordsjøoljen var opp 0,7 prosent etter støtte fra OPEC.

3-måneders renten falt 0,1 basispunkter til 0,093 prosent.

Renten på 2-åringen var ned 0,8 basispunkter til 0,137 prosent.

10-års renten steg 3,8 basispunkter til 1,077 prosent.

30-års renten hadde en oppgang på 3,6 basispunkter til 1,852 prosent.