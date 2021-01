Audun Frøland, Deloitte Foto: Iván Kverme

Dette siste, altså meninger om folk de ikke kjenner, er noe som forundrer meg. Hvorfor er ikke kritikken der om familien Hansen på Kolbotn som solgte huset de hadde flyttet fra veldig raskt for å unngå gevinstbeskatning, eller familien Jensen som flyttet til Rælingen som ikke har eiendomsskatt? Er det lettere å «angripe» en smalere gruppe mennesker enn de som selger bolig skattefritt eller bor i en kommune uten eiendomsskatt? Uten at jeg har grunnlagsdata for det, så er tapte skatteinntekter for det offentlige atskillig større ved skattefrie boliggevinster og manglende eiendomsskatter, enn inntekt ved formuesskatt.

Mange vil angripe denne konklusjonen med fordelingspolitikk, men folk som har gevinster ved salg av boligeiendom kan vel også dele med samfunnet? Eller er det igjen slik at dette gjelder så mange, at da vil velgeren i gata også merke skattetrykket? En slik skatt ville ført til en ganske sikker politisk død. Da er det jo mye bedre politikk å beskatte de få «rike» som velgere flest mener kan betale litt ekstra, og kalle det fordelingspolitikk. Akkurat som det å beskatte boliggevinster bredere og innføre en bredere eiendomsskatt også ville vært fordelingspolitikk.

Som sagt, dette er tanker jeg gjør meg når jeg ser debatten om formuesskatt, og kritikken av de som tilpasser seg. Ville disse kritikerne aldri selv tilpasset seg en skatt dersom de hadde muligheten til dette, som for eksempel å flytte inn i sitt eget nabohus man en gang fikk i gave fra sin onkel for å kunne selge det skattefritt? Eller er det lettere å kritisere noe som ikke er relevant for en selv?

Treffer skjevt

Når det gjelder selve formuesskatten og dens eksistens, så er det vel liten tvil om at den treffer skjevt, og at dersom man lovlig tilpasser seg, noe som jo er meningen med regler, så er den mulig å redusere/unngå dersom man er i posisjon til det, for eksempel å flytte. Så om man har lyst og mulighet til å flytte fra Norge, så må jo det være noe man kan gjøre uten at det bør avstedkomme så mye rabalder. Hvorfor er Norge det rette stedet? Om Norge, hvorfor ikke Bø i Vesterålen?

Det som imidlertid forbauser meg ennå mer når det gjelder tilpasningen til formueskatten, er de tilpasningene som det ikke er så mye rabalder om. Jeg tenker da på skattemessig formuesverdi på aksjer.

For det første så er det for 2020 en verdsettelsesrabatt på alle typer aksjer med 35 prosent, så det å flytte penger du har på bankkonto til aksjer, gjør at velgeren i gata også kan redusere formuen sin med 35 prosent med et pennestrøk.

Fornuftig skattetilpasning

For det andre så er det stor forskjell på om du eier børsnoterte aksjer eller ikke-børsnoterte aksjer. På børsnoterte aksjer regnes formuen fra børskurs, mens for ikke-børsnoterte aksjer regnes formuen fra dine aksjers andel av selskapets beregnede bokførte formue. Forskjellen på disse to størrelsene er ofte dramatiske, særlig i dagens teknologiske verden. Forskjellen her, og da altså den enkle tilpasningsmuligheten, er at selskaper på hovedlisten på Oslo Børs er å anse som børsnoterte aksjer mens selskaper notert på Euronext Growth (gamle Merkur), ikke er å anse som børsnoterte aksjer.

Om man for eksempel ser på Kahoot, Meltwater og Vaccibody, så er markedsverdien 61 milliarder kroner. Skattemessig formuesverdi er nær 0. Hadde disse selskapene vært på hovedlisten ville formueskatten blitt 340 millioner. kroner En besparelse på 340 millioner kroner hvert år altså.

Det er ikke tilfeldig at man velger Euronext Growth, men fornuftig skattetilpasning. Mange aksjonærer i vekstselskaper har ikke penger å betale formueskatt med, og utbytte får de ikke. Dette er gründere som også vil være eiere. De ønsker ikke å flytte fra Norge. Men hvor er rabalderet over denne tilpasningen? Er det fordi velgere flest kan kjenne seg igjen i livet til en hardt arbeidende gründer?