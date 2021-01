Apple-avsløring utløser kraftig rally

Asiatiske børser utvikler seg blandet fredag, i kjølvannet av et nytt rekordrush på Wall Street.

I Tokyo stiger Nikkei 2,1 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,25 prosent. I Kina faller large cap-indeksen CSI 300 og Shanghai Composite henholdsvis 0,6 og 0,3 prosent.

Hang Seng i Hongkong avanserer 1,3 prosent, mens Sydney-børsen stiger 0,7 prosent.

Derimot er det Kospi-indeksen i Sør-Korea som viser vei med over tre prosent oppgang fredag.

Apple-rally i Hyundai

Hovedårsaken til det er at Hyundal Motor smeller opp nesten 20 prosent etter et avisoppslag om at bilgiganten har avtalt et samarbeid med Apple om utvikling elektriske biler og batterier.

– Vi forstår det slik at Apple er i samtaler med flere globale bilprodusenter, inklusive Hyundai Motor. Ettersom samtalene er i en tidlig fase, er ingenting avgjort, sa Hyundai Motor til CNBC-reporter Chery Kang.

Senere slapp derimot Hyundai en pressemelding der Apple ikke ble nevnt, men i stedet viste til «diverse selskaper» som har snakket med Hyundai om å utvikle selvkjørende elbiler.

Andre bilaksjer i Sør-Korea spretter også opp, med Hyundai Mobis opp 18 prosent og Kia Motors over 9 prosent.

Kina-trio faller kraftig

Vi merker oss også de kinesiske telekomgigantene China Mobile, China Unicom og China Telecom, som alle faller kraftig i Hongkong på meldingen fra MSCI om at selskapene slettes fra noen av deres indekser. China Telecom er ned 10 prosent.

MSCI-meldingen kommer i kjølvannet av NYSEs beslutning om å avnotere de tre selskapene for å etterleve en ordre fra avtroppende president Donald Trump i fjor.

Følg utviklingen i Asia her.