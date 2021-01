Oppgang på Wall Street til tross for at «månedens viktigste tall» skuffet

De toneangivende indeksene på Wall Street åpner opp fredag.

Den brede S&P 500-indeksen åpner opp 1,2 prosent.

Industritunge Dow Jones åpner opp 0,5 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite åpner opp 2,3 prosent.

I forkant av børsåpningen kom det frem at antallet sysselsatte i USA falt med 140.000, etter at det ble ventet en oppgang på omtrent 71.000, ifølge Direkt Makro.

Wall Street-futures viste imidlertid i forkant av åpningen at markedet ikke bryr seg nevneverdig om de svake tallene. Ifølge CNBC mener mange investorer at de svake tallene vil bidra til å legge press på myndighetene om å dele ut en større støttepakke, og at vaksineutdeling raskt vil rette opp fallet i sysselsettingen.

Reuters trekker frem at demokratenes seier i det amerikanske senatet også vil føre til økt optimisme for en større finanspolitisk støttepakke, og at enkelte mener vaksineutdelingen vil foregå raskere og mer effektivt under Joe Biden.

– Økonomen vil ligge på den svake siden de neste månedene, men med finanspolitisk støtte og vaksiner vil økonomien sette inn et høyere gir innen sommeren, sa sjeføkonom i Moody’s Analytics til Reuters.