Blå bølge, svake jobbtall, svak dollar

Blå bølge, altså demokratisk storeslem under valget med kontroll over både Det hvite hus og begge to kamre i Kongressen, er dollarnegativt. Dels åpner det for større budsjettunderskudd, dels åpner det også for næringsuvennlig politikk, skjønt flertallet i Senatet er så hårfint at det er begrenset hvor mye skattene vil settes opp.

Fredag ettermiddag kostet en dollar 1,2270 euro. Vi har sett euroen over 1,23 dollar i det siste, men den amerikanske valutaen er fortsatt nær det svakeste nivået på nær tre år.

Dollaren kostet samtidig 8,37 norske kroner, det laveste nivået i norsk regning siden høsten 2018. Dollaren kostet over 9 kroner ikke så mange ukene før jul.

Jobbtallene for desember viser et netto fall i sysselsettingen i USA på 140.000, konsentrert om serverings- og overnattingsnæringer under den andre smittebølgen (et fall på en halv million bare der).

Det er langt fra den tosifrede millionsvekkelsen vi så i vår. Men tallet er likevel svakere enn forventninger som lå på pluss 50.000. Sysselsettingen er 6,5 prosent lavere enn før pandemien, i februar 2020, ifølge seniorøkonom Knut Magnussen i DNB Markets.

Kronen har også styrket seg til 11,40 mot pund, det sterkeste siden høsten 2019.