Hovedindeksen på Oslo Børs endte opp 1 prosent til 1.001,16 poeng, etter at indeksen brøt nye barrierer ved åpningstid etter gårsdagens soleklare rekord. Det ble omsatt aksjer for 7,6 milliarder kroner.

ESG-rush

Den grønne bølgen som trigget torsdagens rally fortsatte fredag, i tråd med hva Alfred Berg-forvalter Petter Tusvik signaliserte i vårt børsintervju fredag. Han mener at EUs klassifiseringssystem for bærekraft, taksonomi, blir et nøkkelord fremover, og styrer unna olje- og oljeserviceaksjer.

HydrogenPro spratt opp etter å ha meldt om hydrogensamarbeid med spanske Repsol. Nok et hydrogenselskap, Everfuel , klatret markant fredag. I romjulen ble det klart at selskapet kjøpte opp et dansk hydrogenselskap.

Atlantic Petroleum klatret etter å ha fått sin første utbetaling etter salget av sin eierandel i Orlando-feltet på britisk sokkel. Ice Group klatret også markant fredag.

Ved børsåpning steg REC Silicon mer enn 6 prosent, før aksjen snudde brått og endte ned.

Nel fortsatte der aksjen slapp torsdag og steg videre på desidert høyest volum fredag. Tomra revansjerte torsdagens fall trigget av en Arctic-analyse, og endte opp.

Hexagon PurusHPUR steg, og dro med seg Hexagon Composites .

Godt for laks

Lakseaksjer var i siget fredag. Analytikere ser betydelig oppside i Lerøy Seafood , SalMar og NRS etter at selskapene tidligere i uken la frem slaktetall før kvartalsfremleggelsene.

Kjendistunge Kahoot KAHOT er tilbake på vinnersporet og endte i ny rekordnotering fredag.

Norwegian klatret etter torsdagens elendige trafikktall for desember.

Mye grønt i toppen

Elbilladerselskapet Zaptec endte også høyt på vinnerlisten.

Aker Offshore Wind var igjen i medvind og endte opp, og også Øystein Stray Spetalen-dominerte Saga Pure snudde opp igjen etter torsdagens korreksjon.

Thin Film Electronics har klatret 44 prosent på børs siden romjulen. Fredag snudde imidlertid trenden og selskapet korrigerte deler av oppgangen.

Meltwater MWTR klatret torsdag opp 6 prosent, men falt tilbake fredag.

Oljeprisen

Saudi-Arabia overrasket oljemarkedet tidligere denne uken med å annonsere frivillige produksjonskutt på én million fat pr. dag i februar og mars. Overraskelsen ga støtte til oljeprisene også fredag.

Da Oslo Børs stengte fredag lå prisen på et fat nordsjøolje på 55,34 dollar fatet.

– Oljemarkedene ventes å opprettholde det positive sentimentet frem mot februar etter Saudi-Arabias løfte om å kutte i produksjonen, sier sjefanalytiker Kazuhiko Saito hos råvaremegleren Fujitomi Co. til Reuters fredag.