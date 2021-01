Tesla-fest på Wall Street

Fredag endte med bred oppgang, og alle de toneangivende indeksene stengte opp.

Den brede S&P-500 steg 0,55 prosent til 3.824,68.

Dow Jones stengte opp 0,18 prosent til 31.097,97.

Teknologitunge Nasdaq steg på sin side 1,03 prosent til 13.201,97.

Den demokratiske senatoren Joe Manchin sa at han «absolutt ikke» ville støtte en runde med stimulansjekker på 2.000 dollar tidligere idag. Den nylig valgte presidenten Joe Biden har lovet å vedta et tiltak for større stimulanskontroller hvis demokratene sikret seg et flertall i Senatet, noe de gjorde tidligere denne uken.

«Senator Manchins kommentar her er veldig viktig. Folk er bekymret nå for at senatet vil bli kontrollert av demokrater, som det vil være matematisk. Men nøkkelen blir senator Manchin fra West Virginia, sa Bill Miller, grunnlegger av Miller Value Partners, til CNBC.

Tesla markant opp

Aksjen steg hele 7,84 prosent til ny all-time high. Torsdag overtok også Elon Musk tronen som verdens rikeste, som følge av kursoppgangen for elbil-giganten.

Bare i 2021 har aksjen steget 24 prosent, og i 2020 klatret den 700 prosent. Mange investorer har tapt enorme summer ved å vedde imot Tesla. Torsdag oppjusterte RBC Capital Markets sin anbefaling på Tesla-aksjen, og innrømmet at den canadiske storbanken har feilbedømt elbil-giganten.

– Det er ingen annen måte å si dette enn å si at vi tok helt feil om Tesla-aksjen, skrev analytiker Joseph Spak i en rapport.

Flere analytikere har oppgradert aksjen. Evercore-analytiker Chris McNally oppgraderte Tesla til hold, fra tidligere salg, og skrev at meglerhuset har tatt betydelig feil om Tesla i mer enn et år. Analytikeren økte også kursmålet fra 225 til 650 dollar, skriver Bloomberg.

STEG KRAFTIG: Tesla klatret markant fredag. Foto: Ding Ting

Skuffende jobbtall

På makrosiden falt antall sysselsatte utenfor landbrukssektoren i USA med 140.000 i desember. Arbeidsledighetsraten var 6,7 prosent, skriver TDN Direkt fredag.

På forhånd var det ventet at antall sysselsatte ville stige med 71.000, mens ledighetsraten var ventet til 6,8 prosent, ifølge Direkt Makro.

– Så langt fortsetter investorer å se utover svakheten i denne rapporten og andre økonomiske data fordi de er sikre på at det kommer mer finanspolitisk stimulans, sa Michael Arone, investeringsstrateg i State Street Global Advisors, ifølge Wall Street Journal

Frykt, gull, olje og renter

VIX, populært omtalt som fryktindeksen, falt 3,67 prosent til 21,55 punkter.

Gullprisen gikk ved stengetid for 1.848,30 dollar, ned 3,40 prosent.

Nordsjøoljen var ved stengetid opp 2,90 prosent til 56,10 dollar pr. fat, og amerikansk lettolje steg 5,11 prosent til 47,70 dollar pr fat.

Tiåringen steg 2,91 basispunkter til 1,113 prosent.