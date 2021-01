Bærekraftig eufori?

Skru tiden 9 måneder tilbake, da den første coronabølgen herjet den vestlige verden og aksjemarkedene stupte på rekordtid.

Hva hadde du sagt om noen fortalte deg at Oslo Børs i januar ville stå i over 1000 poeng? At boligmarkedet i Oslo vil stige med 8 prosent det året? At Bitcoin ville ha bikket 40.000 dollar? Og at en av USAs ledende hovedindekser Nasdaq Composite ville ha steget med nesten 100 prosent?

Sannsynligvis ville du ristet på hodet. I hvert fall hvis du i tillegg fikk høre at verden i januar 2021 fremdeles ville være preget av coronakrise og betydelige geopolitiske utfordringer.

Markedet virker tilnærmet immun mot negative nyheter. Da republikanske ekstremister stormet kongressen i USA denne uken reagerte markedet med å sende børsene i pluss. Mutasjon av viruset og total lockdown i flere land i Europa går inn det ene øret og ut det andre.

Aksjekurser som verdsetter selskaper til 1500 ganger inntjeningen – ja takk!

FOMO

Forklaringen bak den euforien i markedet er såre enkel – mennesker hater å gå glipp av moro, og akkurat nå er det ikke så mye annet å bruke pengene på en trading og investeringer.

Til tross for pandemien, er ikke arbeidsledigheten så veldig høy. Samtidig pøser sentralbankene penger inn i økonomien. Nylig ble det klart at hver skattebetaler i USA ville motta 2000 dollar i direkte stimuli. Uten muligheten til å kjøpe massasje, feriereiser eller øl på byen går mye av disse pengene inn i aksjemarkedet.

Alle er nå aksjeeksperter. Mormor lurer på hvor man kjøper kryptovaluta og pizza-budet forteller deg om en helt rå ESG-aksje som foreløpig handler på OTC, men som snart skal noteres på børsen. Varsellampene lyser korreksjon – spørsmålet er bare når.

Farlig rapporteringssesong

Det er forholdsvis vanlig at markedet stiger mye i januar. Julebonuser og blanke nyttårs-ark er begge investeringsdrivere. Kanskje spesielt i et år vår vaksinene gir oss lovnad om en ny og bedre fremtid. Sånn sett kan markedet fort stige litt til.

Men bak teppet lusker det en liten fare. I februar skal selskapene publisere regnskapene for fjerde kvartal i 2020, og mange tall vil nok gjenspeile at en global pandemi fortsatt begrenser aktiviteten i en rekke bransjer.

Kanskje blir dette en realitetsorientering som får mange til å stusse over de høye prisene. Kanskje blir det for mange svært fristende å ta profitt. Eller kanskje velger man å vektlegge gode resultater og overse dårlige.

Om det blir korreksjon i februar er ikke gitt, men en ting er helt sikkert. Når markedet først surner er det svært mange aksjeeksperter - onkler, husmødre, pizzabud og dagdrømmere som får erfare at aksjeinvesteringer også kan gi røde tall. Da kan det kan lett bli panikk. Men også det gir nye muligheter for den som trader.

Henrik Sommerfelt

Head of Norway, CMC Markets