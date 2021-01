Nei, Olsen overtar ikke Sanners jobb

Den siste måneden har kronen styrket seg med 2,5 prosent mot euro og 2,9 prosent mot dollar. Dette er en raskere styrking enn Norges Bank har lagt til grunn i sine prognoser, hvor det ventes at importveid kronekurs vil styrke seg med 2,5 prosent innen utgangen av året. Dette kan bli et problem, argumenterer sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1 Gruppen i sin månedsrapport. Hun frykter at kronestyrkingen kan bli så sterk at den kveler oppturen for norsk økonomi.

«Om trenden med svakere USD fortsetter, vil det føre til økt risikoappetitt, en videre oppgang i oljepris og en sterkere NOK», skriver Holvik, og fortsetter: «Om Norges Bank hever renten før andre sentralbanker, kan det trigge en enda sterkere kronekurs». Begge deler er greie prognoser, men det er mer usikkert om Holvik treffer på prognosen for hva Norges Bank svarer med. Hun argumenterer for at Norges Bank heller enn å heve renten vil anbefale andre virkemidler for å dempe gjelds- og boligprisveksten. Holvik tror sentralbanken kan dempe inflasjonspresset ved å dempe lønnsveksten og/eller utgiftsveksten i offentlig sektor.

Det høres lite troverdig ut. Norges Bank har i snart to tiår nesten konsekvent holdt kjeft om lønnsveksten. Frontfagsmodellen tilsier, om noe, at en sterkere krone i seg selv vil dempe lønnsveksten. Hvordan sentralbanken skulle kunne påvirke lønnsveksten er dessuten høyst uklart.

Det er også en evighet siden Norges Bank svarte på statsbudsjettforslagene med egne budsjettbrev. Holvik peker på at det er rom for å kutte utgiftene over statsbudsjettet, for eksempel ved å bremse tallet på nye studieplasser, ved å redusere støtten til diverse organisasjoner eller ved å dempe redusere bruken av konsulenter i offentlig sektor. Strammere statsbudsjetter behøver ikke bety færre lærere, politi eller sykepleiere, argumenterer Holvik. Det er utvilsomt riktig, men ingenting av dette er i nærheten av beslutninger som Norges Bank styrer over eller i særlig grad kan påvirke.

Samtidig er inflasjonen mest sannsynlig på vei ned. Norges Bank tror at kjerneinflasjonen vil synke klart under inflasjonsmålet før høsten og vil forbli der i hvert fall ut 2023. Samlet inflasjon ventes å stige helt forbigående, for så å havne under målet igjen fra 2022. Det vil, alt annet like, heve realrenten, og isolert sett dempe boligprisveksten.

Holvik argumenterer for å redusere byggeaktiviteten i pressområdene. Om noe, vil det heller trekke opp boligprisveksten, ettersom det er i pressområdene det er klart flest boligkjøpere. Om Norges Bank skulle anbefale skatteendringer for å dempe presset på boligprisene, ville det ikke være nytt. Men det ville heller ikke være nytt om regjeringen høflig velger å overse disse rådene.

Også Holvik mener det er fornuftig å heve renten fra dagens null prosent når vaksineringen gjenoppliver økonomien. Norges Bank bidrar dermed til å styrke kronen ytterligere. Også for Norges Bank vil det implisitt være en smertegrense for hvor sterk kronen skal få bli på kort tid, men denne smertegrensen går nok ved langt sterkere nivåer enn dagens 10,35 mot euro og 8,50 mot dollar. Og, som historien har vist gang etter gang, hvis det skulle dukke opp mer uro og usikkerhet, er kronen gjerne blant valutaene som snur nedover først og raskest.

Det er legitimt å advare mot utgiftsveksten i offentlig sektor og mot press i boligmarkedet. Det er imidlertid enten skivebom eller ønsketenking fra Holviks side, å tro at Norges Bank dropper planene om rentehevinger, og i stedet kaster seg over finans-, region- eller skattepolitikken.