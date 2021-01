Richard Branson-aksje skyter fart på Oslo Børs

Oslo Børs startet mandagen rett ned og holder seg i rødt utover dagen.

Ved lunsjtider står hovedindeksen i 995,94 poeng, ned 0,53 prosent. Totalt er det omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 2,5 milliarder kroner.

I rødt

AKVA Group falt brått etter det ble kjent at selskapet ble utsatt for et cyberangrep søndag. Aksjen har imidlertid hentet seg noe inn igjen og er nå kun ned 1,7 prosent.

Børsskallet Element dundrer ned etter at det kansellerer oppkjøpet av krypto-selskapet Harmonychain. Den tilhørende emisjonen faller også bort. Aksjen faller i skrivende stund 22,5 prosent til 5,50 kroner.

Hydrogenselskapet Nel synker mandag etter aksjens elleville start på året. Meglerhuset SEB har troen på aksjen og jekker opp kursmålet med 65 prosent i en fersk analyse. Aksjen er den mest omsatte så langt i dag.

Seismikkselskapet TGS synker etter en kvartalsoppdatering mandag. Selskapet venter å ta nedskrivninger på 70-90 millioner dollar, ifølge oppdateringen.

Røkkes grønne dobbel, Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind , synker begge fra start mandag. Aksjene er inne topp ti over dagens mest omsatte.

I grønt

Agilyx spås markant opp i en analyse av Carnegie. Mikkel Nyholt-Smedseng i Carnegie gjentar kjøpsanbefalingen og øker kursmålet fra 45 til 75 kroner. Aksjen stiger 9 prosent etter analysen.

Droneselskapet Nordic Unmanned NUMND er helt i toppen av vinnerlisten. Selskapet er et av de største innen droner i Europa og har et omsetningsmål på 195 millioner kroner i 2021.

CyvizCYVIZ stiger etter at det har vunnet en kontrakt med det amerikanske forsvaret til 23 millioner kroner.

5th Planet Games5PG lanserte i dag nytt casinospill basert på årets verdenesmester i dart Peter «Snakebite» Wright. Aksjen stiger 11 prosent etter nyheten til 1,26 kroner.

Mandag morgen kom det en gladmelding fra Borr Drilling om at det har inngått en ny kontrakt, en kontraktsforlengelse og en intensjonsavtale. Pilen peker oppover for aksjen etter nyheten.

Bjørn Rune Gjelsten-selskapet Ultimovac' kreftvaksine skal brukes sammen med AstraZenecas medisin for å behandle kreft. Aksjen stiger på nyheten. Helseselskapet BerGenBio stiger etter at en ekspertkomite anbefaler fortsettelse av fase-2 klinisk studie.

Oljemyggen Zenith Energy melder mandag at det har inngått en samarbeidsavtale med Fleet Oil & Gas SA. Handelsgiganten XXL stiger på børs etter at selskapet har hentet Stine Trygg-Hauger som ny adm. direktør.

Oljeprisen

Prisen for brent-oljen er mandag ned 1,9 prosent til 55,18 dollar fatet. WTI-oljen faller 1,63 prosent til 51,75 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 55,36 dollar ved stengetid på Oslo Børs fredag.

Oljeprisen går dermed noe tilbake etter forrige ukes oppgang. Ifølge Platts skyldes tilbakegangen at dollaren har styrket seg, men at sentimentet fortsatt er positivt.

Stephen Innes, global markedsstrateg i Axi, peker også på oppblomstring av nye smittetilfeller i Asia og usikkerhet fra Fed til at flere investorer har valgt å sikre gevinst.