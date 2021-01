Straffes knallhardt etter å ha sagt nei til Trump

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 1,2 prosent og står i 13.043,66 poeng mens Dow Jones står i 30.881,49 poeng etter en nedgang på 0,7 prosent. S&P 500 faller 0,7 prosent til 3.797,49 poeng.

Fredag bestemte Twitter seg for å permanent utestenge Donald Trump fra sine sider som konsekvens av presidentens Twitter-meldinger. Kort tid etter at handelen tok til mandag faller aksjen 9,1 prosent.

Torsdag sperret Facebook Trumps konto på ubestemt tid. Det skjedde etter at Trumps tilhengere stormet Kongressen onsdag. Mandag faller aksjen 2,2 prosent.

«Aksjemarkedet har steget til nye rekordhøyder etter at flere vaksiner er klar til bruk, og utsikter til en betydelig mer stimulerende økonomisk politikk i USA. Med flertall i begge kammer i Kongressen kan Biden levere på valgløfter», skriver sjeføkonom Elisabeth Holvik i en oppdatering fra SpareBank 1 Gruppen.

Hun tror tapet av 140.000 arbeidsplasser i desember øker sannsynligheten for at nye hjelpepakker vil bli vedtatt raskt.