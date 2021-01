Wall Street startet uken med nedgang

Torsdag sperret Facebook Trumps konto på ubestemt tid. Det skjedde etter at Trumps tilhengere stormet Kongressen onsdag.

«Aksjemarkedet har steget til nye rekordhøyder etter at flere vaksiner er klar til bruk, og utsikter til en betydelig mer stimulerende økonomisk politikk i USA. Med flertall i begge kammer i Kongressen kan Biden levere på valgløfter», skriver sjeføkonom Elisabeth Holvik i en oppdatering fra SpareBank 1 Gruppen.

Hun tror tapet av 140.000 arbeidsplasser i desember øker sannsynligheten for at nye hjelpepakker vil bli vedtatt raskt.

Vinnere og tapere

Dow Jones falt 0,29 prosent til 31.008,7 og er med det opp 1,3 prosent i år.

12 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg mandag.

Apotekkjeden Walgreens Boots Alliance steg 5,5 prosent etter å ha fått kursmålet oppjustert av to analytikere.

Analytiker Glen Santangelo oppgraderte Walgreens-aksjen til kjøp fra tidligere nøytral med et kursmål på 55 dollar, ifølge Barron's. Han peker på at apotekkjeden begynner å endre seg fra en «verdifelle« til en «verdimulighet».

I likhet med Santangelo er analytiker i Eric Coldwell i Baird optimistisk til aksjen og landet på samme kursmål som Santangelo – oppjustert fra tidligere 41 dollar pr. aksje.

Kjente selskaper som Microsoft og Boeing falt henholdsvis 1,0 og 1,5 prosent.

Apple endte som dagens taper etter en nedgang på 2,3 prosent.

Skal overgå Tesla

S&P 500 endte ned 0,66 prosent til 3.799,6. Det vil si at indeksen er opp 1,2 prosent siden nyttår.

Eli Lilly toppet listen med et hopp på 11,7 prosent.

General Motors stiger 4,5 prosent etter at bilprodusenten vil jobbe med alle de beste startupene, som en del av et initiativ på 27 milliarder dollar for å matche eller overgå Tesla i elbilsektoren

«Vi samarbeider med noen gode selskaper inkludert Honda Motor og LG Chem, om elektriske biler og batterier, men vi ser også på andre enn oppstartsselskaper for å komme i forkant av læringskurven» sa Doug Parks, direktør for global produktutvikling Doug Parks.

Tesla-aksjen korrigerte

Teknologitunge Nasdaq Composite falt 1,25 prosent til 13.036,4. Indeksen har dermed steget 1,2 prosent hittil i år.

Facebook falt 4,0 prosent, mens Apple stengte ned 2,3 prosent og Amazon falt 2,2 prosent.

Netflix var ned 2,2 prosent, mens Alphabet (Google) stengte ned 2,3 prosent og Tesla stupte 7,8 prosent til 811,2 dollar.

Nedgangen i Tesla-aksjen kom til tross for at selskapet fikk kursmålet oppjustert til 900 dollar fra tidligere 500 dollar av analytiker i Bank of American Securities. I tillegg doblet analytiker Dan Levy i Credit Suisse kursmålet fra 400 dollar til 800 dollar og pekte på sterke marginer og evnen til å hente kapital.

Dagens vinner ble Sify Technologies etter en oppgang på 79,3 prosent.

Høyest på taperlisten var Future FinTech Group, som stupte 28,2 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen hoppet 11,7 prosent til 24,1.

Gullprisen var opp 0,6 prosent og en unse gikk for 1.846,4 dollar.

Nordsjøoljen var ned 0,9 prosent etter coronafrykt.

3-måneders renten steg 0,5 basispunkter til 0,088 prosent.

Renten på 2-åringen var opp 1,2 basispunkter til 0,149 prosent.

10-års renten steg 1,5 basispunkter til 1,135 prosent.

30-års renten hadde en oppgang på 0,5 basispunkter til 1,882 prosent.