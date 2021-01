Oslo Børs åpner opp - seismikkselskap dundrer oppover

Oslo Børs starter tirsdagen i grønt og holder seg i positivt territorium.

Etter ca. en times handel står hovedindeksen 998,0, opp 0,72 prosent. Totalt er det omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 864 millioner kroner.

I grønt

Seismikkselskapet PGS stiger etter at det la frem en kvartalsoppdatering tirsdag morgen. Selskapet ventet solide tall langt over konsensus for fjerde kvartal.

Børsferskingen Skitude SKI stiger. Pareto Securities har rykket ut med en fersk analyse og mener at aksjen kan stige 57 prosent.

Storbanken DNB øker. Tirsdag kom det en flaggmelding fra selskapet om at et eller flere Capital Group Companies-selskap har kjøpt seg over flaggrensen.

Pilen peker oppover for NEL etter at det ble en tung start på børsuken med et fall på 5,55 prosent mandag. Det ble også en tung dag for flere andre hydrogenselskaper i går, men pilen peker nå oppover for flere av de. Både HydrogenPro , Hexagon Purus HPUR og Agilyx stiger.

I rødt

Mandag kveld ble det klart at SAS -sjefen Rickard Gustafson forlater selskapet etter ti år. Tirsdag legger selskapet frem trafikktall og DNB har rykket ut med en fersk analyse der det ser 40 prosent nedside i -aksjen, som synker i åpningen.

Everfuel går mot den positive hydrogenstrømmen og fortsetter nedover etter mandagens fall på 7,87 prosent.

Scatec SCATC fikk juling på børs mandag, og fortsetter ned. Meglerhuset Carnegie har rykket ut med en nedgradering av aksjen, og samtidig økt kursmålet med 80 kroner.

Flere meglerhus er uenige om retningen på Yara-aksjen fremover. Kursmålene varierer fra 400 til 450 kroner, og aksjen er ned til 379,90 kroner.

Olje

Oljeprisen stiger tirsdag morgen og brent-oljen er opp 0,79 prosent til 56,02 dollar fatet. WTI-oljen er opp 0,85 prosent til 52,61 dollar.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 55,50 dollar ved stengetid på Oslo Børs mandag.

« Jeg tror at gårsdagens prisdupp bare var en liten dott på grafen», skriver Stephen Innes, global markedsstrateg i Axi i et notat. Han skriver også at han øyner muligheten for økt økonomisk stimuli i USA.

Goldman Sachs skriver i en fersk analyse at det ser brent-oljen i 65 dollar pr. fat innen sommeren, drevet av kutt fra Saudi Arabia og et politisk stemningsskifte i USA. Investeringsbanken har tidligere spådd oljeprisen i 65 dollar ved årsskiftet, ifølge Reuters.