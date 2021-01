PGS skyter fart på Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs åpnet opp omtrent 0,8 prosent tirsdag formiddag, og har holdt seg relativt stabil frem til lunsjtider.

Etter omtrent tre timers handel står hovedindeksen opp 0,8 prosent til 998,75 poeng.

Børsen blir støttet opp av Equinor , som blir omsatt for i overkant av 200 millioner og stiger 3,0 prosent. Også Nel er blant dagens mest omsatte aksjer, der aksjen er opp 1,5 prosent.

Børsens nest meste omsatte aksje er imidlertid Kongsberg Automotive , som faller 5,8 prosent ved lunsjtider.

Dagens børsvinnere

Offshorerederiet Eidesvik Offshore leder an blant aksjene som stiger mest på børsen med 14,4 prosent, etterfulgt av offshoreselskapet Nekkar , tidligere kjent som TTS Group, som stiger om lag 11,4 prosent etter at selskapet inngikk forlik etter salget av deler av det tidligere TTS-selskapet.

Cadeler , som blant annet tilbyr installasjonsfartøyer til installasjon av offshore vindturbiner, stiger på sin side 11,4 prosent.

Seismikkselskapet PGS stiger etter at det la frem en kvartalsoppdatering tirsdag morgen. Selskapet ventet solide tall langt over konsensus for fjerde kvartal.

Dagens børstapere

Ved lunsjtider faller eiendomsselskapet Black Sea Property mest av aksjene på børsen med 22,2 prosent, etterfulgt av River Tech ned 10,1 prosent og GNP Energy GNP ned 8,7 prosent. Samtlige av aksjene er omsatt for under 300.000 kroner på børsen.

Element faller 6,2 prosent tirsdag ettermiddag, og fortsetter dermed nedgangen fra mandag. Selskapet meldte mandag morgen at det har avsluttet diskusjonene om et oppkjøp av Hamonychain, samtidig som at selskapet dermed har avlyst en betinget emisjon på 60 millioner kroner.

Oljeprisen

Prisen på et fat nordsjøolje (brent spot) holdt seg relativt flatt uten større bevegelser i løpet av natten og morgentimene tirsdag, men tok seg opp på formiddagen og ligger på 56,5 dollar fatet, en oppgang på 1,6 prosent.