Økt oljeoptimisme på Wall Street

Det er ingen tvil om at oljeprisene har steget langt mer enn de fleste antok for bare noen måneder siden. Til tross for at vi er inne i en ny bølge med coronarelaterte nedstengninger, reiserestriksjoner og portforbud, kostet et fat Brent råolje ved tolvtiden på tirsdag 56,52 dollar fatet. Nivået var opp med 1,5 prosent på en dag og 13,1 prosent på en måned. Det er dessuten høyere enn noen gang siden 25. februar i fjor.

Den seneste ukens opptur skyldes delvis Saudi-Arabias beslutning om å kutte sin produksjon med en million fat pr. dag (fpd). Mange peker dessuten på forventninger om en rask massevaksinering mot Covid-19, samt muligheter for ytterligere finanspolitisk stimulans i USA.

Goldman Sachs-strategen Jeffrey Currie snakker om et «REV-scenario» som formodentlig vil løfte de fleste råvareprisene, inkludert oljeprisen. På norsk står REV for omfordeling, miljø og allsidighet. I praksis dreier det seg blant annet om at en mer egalitær politikk i USA vil øke husholdningenes forbruk, samtidig som et større miljøfokus senker produksjonsveksten. På toppen av dette har stadig flere nasjoner begynt å hamstre råvarer, av frykt for at tilgangen fra andre land vil svekkes.

Currie har dessuten oppgradert sin prognose for oljeprisen. Han tror nå at Brent-oljen vil nå 65 dollar fatet allerede denne sommeren, i stedet for innen utgangen av året. Han tror de amerikanske skiferoljeprodusentenes reaksjon på prisoppgangen neppe blir like rask som tidligere, som følge av høyere kapitalkostnader og økt disiplin blant produsentene.

Både Goldman og en annen stor bank, Morgan Stanley, har nylig oppgradert oljegiganten Exxon fra «nøytral» til «overvekt». Det vises til at aksjen i de seneste fem årene har steget relativt lite, samt at konsernet har redusert kostnadene og styrker sine marginer.

Den største risikoen er at verdensøkonomiens innhenting blir svakere enn antatt. De fleste prognosene baseres på at coronakrisen er over innen utgangen av juni, noe som er en smule optimistisk. Scenarioet forutsetter ikke bare at de aller fleste vaksineres mot viruset, men også at vaksinen er svært effektiv. Spørreundersøkelser avdekker imidlertid at 40-55 prosent av befolkningen i enkelte land ikke ønsker å la seg injiseres med de uvanlig lite utprøvde medikamentene. Selv myndighetene mener visse grupper, for eksempel gravide, bør unngå vaksinen.

I tillegg er det sådd tvil om hvorvidt disse produktene i praksis vil redusere smitten med 90-95 prosent, slik deres selgere hevder. Blant annet er det uvisst hvor godt de fungerer mot nye coronamutasjoner, i hvilken grad de forhindrer at vaksinerte smitter andre, samt hvor lenge deres effekt varer.

En vedvarende tredje usikkerhetsfaktor er hvorvidt vårt forbruk av fossile drivstoffer vil «normaliseres», selv om faren for coronasmitte reduseres til nær null. I byer som New York og San Francisco har eiendomsprisene allerede falt kraftig, som følge av at stadig flere flytter til forstedene og jobber hjemmefra. Jo lenger denne trenden varer, jo mindre sannsynlig er det at den vil reverseres. Resultatet blir mindre pendling og redusert behov for bensin og diesel.