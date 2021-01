Tesla henter seg inn etter mandagens stygge kursfall

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,3 prosent og står i 13.077,84 poeng mens Dow Jones står i 31.026,88 poeng etter en oppgang på 0,1 prosent. S&P 500 stiger 0,1 prosent til 3.803,88 poeng.

Etter 11 børsdager med kursoppgang falt Tesla-aksjen 7,8 prosent i mandagens handel. Kort tid etter at handelen tok til tirsdag stiger aksjen 3,3 prosent.

«I likhet med i Europa er coronasmitten igjen stigende i USA etter å midlertidig ha avtatt inn mot årsskiftet. Dermed er det nærliggende å anta at restriksjonene ikke lempes på med det første», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Vaksineselskapene Pfizer og BioNTech faller henholdsvis 0,6 prosent og 2,3 prosent mens Moderna stiger 1,3 prosent.

– Vi håper åpenbart at vaksinene vil føre oss til et mye bedre sted innen andre halvår. Men det finnes ingen garantier, sier porteføljeforvalter Doug Cohen i Fiduciary Trust International til Reuters.

Fredag bestemte Twitter seg for å permanent utestenge Donald Trump fra sine sider som konsekvens av presidentens Twitter-meldinger. Nyheten førte til at Twitter-aksjen falt 6,4 prosent i mandagens handel. Tirsdag stiger aksjen 0,4 prosent i åpningsminuttene.

Den amerikanske sentimentindeksen fra National Federation of Independent Business endte på 95,9 poeng i desember, ned fra 101,4 poeng i november. Desembertallet er dermed det laveste på syv måneder. Ifølge Marketwatch var det ventet et indeks på 100 poeng.