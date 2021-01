Energisektoren ledet an på Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs endte dagen opp 0,8 prosent til 998,56 poeng etter å ha holdt seg relativt stabil i løpet av dagen.

Energisektoren på Oslo Børs steg 3,2 prosent, der Equinor og Aker BP steg henholdsvis 3,9 og 5,5 prosent.

Oljeprisen

Prisen på et fat nordsjøolje (brent) steg med omtrent 1,4 prosent til 56,4 dollar fatet ved stengetid.

I en oppdatering tirsdag skriver oljeanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB at det er god grunn til at økonomisk gjenåpning og en påfølgende gjeninnhenting av oljeetterspørselen kan slå inn straks personer fra 65 år og oppover er vaksinert.

«Hvis vi kombinerer en kraftig rekyl i oljeetterspørselen, tilbudsbegrensninger fra OPEC+, en skiferproduksjon som henger etter i USA (eller en amerikansk produksjon som fortsetter ned), har vi en perfekt liten storm av et oljeprisrally foran oss», skriver Schieldrop i kommentaren.

Opptur

Equinor endte dagen som mest omsatte aksje med en oppgang på 3,9 prosent, men det var offshorerederiet Eidesvik Offshore som kunne smykke seg med tittelen som dagens mest stigende aksje. Selskapet endte med en oppgang på om lag 36 prosent i løpet av dagen.

Nekkar steg 20 prosent etter at selskapet inngikk forlik etter salget av deler av det tidligere selskapet TTS.

Thin Film Electronics steg på sin side 18,6 prosent i løpet av dagen, og snur dermed nedgangstrenden fra forrige uke.

PGS åpnet opp hele 12 prosent etter at selskapet meldte at selskapet venter segmentinntekter på 158 millioner dollar. Ifølge konsensus innhentet av PGS var det på forhånd ventet en omsetning på 139 millioner dollar for kvartalet, meldte TDN Direkt tidligere på dagen.

Aksjen har imidlertid roet seg noe i løpet av dagen, og stenger opp 6,8 prosent.

Nedtur

Black Sea Property ender som dagens børstaper, der eiendomsselskapet falt 12,4 prosent i løpet av dagen. Everfuel falt 5,9 prosent og fortsetter dermed nedgangen fra dagen før, og Magnus Carlsens Play Magnus falt 7,3 prosent.

Solenergiprodusenten Scatec Solar SCATC falt 2,5 prosent på børsen, og ble dagens tredje mest omsatte aksje.