Aksje hopper 62 prosent på anbudsnyheter

Onsdag peker pilen ned på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 995,20 poeng, ned 0,3 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for 2,6 milliarder kroner.

Et fat Nordsjøolje omsettes for 56,61 dollar, ned 0,1 prosent. Equinor stiger 0,9 prosent til 164,30 kroner mens Aker BP faller 0,5 prosent til 240,50 kroner.

Prosafe er et av åtte selskaper som har levert bud i den siste Petrobras-anbudsrunden. Tilbudet går på levering av et flotell som skal benyttes offshore i Brasil, melder TDN Direkt. Poseidon Maritime Services, som er basert i Singapore, har det laveste tilbudet, men ser ut til å bli diskvalifisert på grunn av en due diligence-prosess. Prosafe er nest laveste budgiver.

Prosafe-aksjen hopper 62 prosent.

Det kan gå mot slutten for det nære forholdet mellom Tor Olav Trøim og DNB i riggselskapet Borr Drilling . I et konfidensielt dokument fra DNB som DN har tilgang til, fremgår det at banken i forrige uke la frem en alternativ plan som kan iverksettes dersom Borr Drilling ikke lykkes å få på plass en restruktureringsavtale med sine kreditorer.

Borr Drilling faller 18,7 prosent til 7,11 kroner.

Quantafuel kjøper 40 prosent av Geminor Invest, som eier gjenvinningsselskapet Geminor, for 168 millioner kroner i Quantafuel-aksjer og to millioner i kontanter. Quantafuel vil i tillegg motta opsjoner for oppkjøp av resten av selskapet, opplyses det.

«I sum tror vi at dette kjøpet setter Quantafuel i en bedre konkurranseposisjon og gir en veldig interessant posisjon innen avfallshåndtering etter EUs implementering av plastskatt», konkluderer SpareBank 1 Markets. Meglerhuset gjentar sin kjøpsanbefaling og kursmål 200 kroner aksjen. Quantafuel faller 5,9 prosent til 70,60 kroner.

Foreløpige data fra en fase 2-studie BerGenBio har gjennomført viser at bemcentinib i kombinasjon med pembrolizumab er godt tolerert, og viser lovende klinisk aktivitet ved motstandsdyktig, ikke-småcellet lungekreft. Selskapet vil presentere en oppdatering fra studien på World Conference on Lung Cancer 2020 (WCLC) i Singapore 29. januar.

Aksjen stiger 6,1 prosent til 38,95 kroner.