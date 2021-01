Kraftig kursoppgang etter toppsjefens avgang

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,2 prosent og står i 13.094,37 poeng mens Dow Jones er tilnærmet uforandret på 31.072,98 poeng. S&P 500 stiger 0,1 prosent til 3.804,46 poeng.

Intel-sjef Bob Swan vil Ifølge CNN gå av 15. februar. Det er ventet at Pat Gelsinger fra VMware tar over som ny sjef i teknologiselskapet. Intel-aksjen stiger hele 12,1 prosent til 59,69 dollar i åpningsminuttene.

Eksperter CNN har vært i kontakt med sier at den langsomme distribusjonen av coronavaksine er en markedsrisiko det er verdt å følge med på. Både i USA og over hele Europa har vaksineringen gått tregere enn forventet.

«Det amerikanske markedet fortsatte i går balansegangen mellom på den ene siden økt bekymring for regulering av de største selskapene innen teknologisektoren og på den andre siden stadige positive nyhetsdrypp rundt omfang og fremdrift på kommende stimuleringspakker», skriver DNB Markets i en oppdatering onsdag.

Inflasjonen i USA i desember var på 1,4 prosent på årsbasis, ifølge TDN Direkt. Konsensus på forhånd var en inflasjon på 1,3 prosent. I november var den på 1,2 prosent. Kjerneinflasjonsraten var ventet til 1,6 prosent, det samme som måneden før, og onsdagens tall viser også 1,6 prosent.

På månedsbasis var inflasjonen 0,4 prosent og kjerneinflasjonen 0,1 prosent – begge deler som ventet på forhånd.