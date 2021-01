Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 0,8 prosent før den sluttet på 990,40 poeng. Det ble omsatt aksjer for 6,6 milliarder kroner.

Ved børsslutt ble et fat Nordsjøolje omsatt for 56,27 dollar, ned 0,8 prosent. Equinor-aksjen gikk ned 0,2 prosent og sluttet på 162,55 kroner mens Aker BP falt 0,9 prosent til 239,50 kroner.

Tirsdag ettermiddag ble det kjent at storaksjonær Teleios Global Opportunities Master Fund, som er representert i styret til Kongsberg Automotive , har solgt ytterligere 100 millioner aksjer i selskapet. Dagen før solgte samme aksjonær 50 millioner aksjer. Tirsdag falt Kongsberg Automotive 6,5 prosent og onsdag falt aksjen ytterligere 15,9 prosent til 0,30 kroner.

Prosafe er et av åtte selskaper som har levert bud i den siste Petrobras-anbudsrunden. Tilbudet går på levering av et flotell som skal benyttes offshore i Brasil, melder TDN Direkt. Poseidon Maritime Services, som er basert i Singapore, har det laveste tilbudet, men ser ut til å bli diskvalifisert på grunn av en due diligence-prosess. Prosafe-aksjen hoppet 51,9 prosent til 1,96 kroner.

Det kan gå mot slutten for det nære forholdet mellom Tor Olav Trøim og DNB i riggselskapet Borr Drilling . I et konfidensielt dokument fra DNB som DN har tilgang til, fremgår det at banken i forrige uke la frem en alternativ plan som kan iverksettes dersom Borr Drilling ikke lykkes å få på plass en restruktureringsavtale med sine kreditorer. Borr Drilling falt 12,3 prosent til 7,68 kroner.

Quantafuel har kjøpt 40 prosent av Geminor Invest, som eier gjenvinningsselskapet Geminor, for 168 millioner kroner i Quantafuel-aksjer og to millioner i kontanter. Quantafuel vil i tillegg motta opsjoner for oppkjøp av resten av selskapet. Quantafuel falt 2,9 prosent til 72,80 kroner.

Foreløpige data fra en fase 2-studie BerGenBio har gjennomført viser at bemcentinib i kombinasjon med pembrolizumab er godt tolerert, og viser lovende klinisk aktivitet ved motstandsdyktig, ikke-småcellet lungekreft. Aksjen gikk opp 3,8 prosent og sluttet på 38,10 kroner.