Blandet i Asia etter sterke importtall og oppløftende vaksinenyheter

I Japan klatrer Nikkei 1,8 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,1 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 0,5 prosent, og CSI 300 er ned 1,4 prosent. Hang Seng i Hongkong stiger 0,4 prosent.

I Sør-Korea klatrer Kospi-indeksen marginale 0,06 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,4 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,5 prosent.

Kinas eksport økte med hele 18,1 prosent i desember sammenlignet med fjoråret, ifølge tolldata presentert torsdag. Det var høyere enn økningen ekspertene estimerte som var på 15 prosent i en Reuters-analyse.

Importen vokste med 6,5 prosent mot 5 prosent estimert.

På vaksinefronten viser nye data fra New England Journal of Medicine at Johnson & Johnsons vaksine skal være trygg og generer immunrespons hos både unge og gamle.

J&Js vaksine skiller seg ut fra mengden ved at den kun trenger én dose og kan gjøre logistikkutfordringene for helsearbeidere enklere.

De to andre vaksinene som per nå er godkjent av myndigheter i verden er Pfizer/BioNTech og Moderna-vaksinene. Begge disse krever to doser satt med tre til fire ukers mellomrom.