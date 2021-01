Er rentebunnen passert i kredittmarkedet?

Bank of Americas indeks for renten på amerikansk høyrentegjeld ligger nå på 4,47 prosent, mot 4,34 prosent ved utgangen av fjoråret. Kredittpåslaget er imidlertid tilnærmet uendret, så hele økningen skyldes høyere renter på USAs statsobligasjoner. Den tiårige versjonen var på tirsdag helt oppe i 1,19 prosent, nesten dobbelt så mye som tidlig i september.

I Europa har renteindeksen for kredittobligasjoner siden 8. januar steget fra 2,65 til 2,72 prosent. Nivået er likevel lavere enn for et par uker siden, og kredittpåslaget er skarve 0,04 prosentpoeng over bunnen siden 24. februar i fjor. Enn så lenge er eurosonens konsumprisvekst så beskjeden at presset på rentene er minimalt.

Det er imidlertid vanskelig å se for seg et scenario hvor det seneste årets voldsomme økning i mange råvarepriser ikke gir seg utslag i at også sluttbrukerne må betale langt mer. Kobber, mais, og ris er blitt 25-30 prosent dyrere, mens verdien av soyabønner har skutt opp med hele 46 prosent. For hvete, sukker og bomull utgjør økningen 10-12 prosent. Råolje, samt kakao- og kaffebønner er fortsatt litt ned fra nivåene i midten av januar i fjor, men dersom den seneste tidens opptrend fortsetter, er dette et svært midlertidig fenomen.

Allerede er det tegn på økt inflasjon i statistikken for desember. Onsdagens rapport fra USA viser at matvareprisene i det seneste året har steget med 3,9 prosent, et halvt prosentpoeng over snittet i perioden 1914-2020. Som kjent rammer denne typen prisvekst særlig husholdningene med lavest inntekter, noe som neppe er populært blant flertallet av Joe Bidens velgere.

Demokratene i USA snakker ofte varmt om høyere minimumslønner og noen form for «borgerlønn», men slike grep vil sannsynligvis bare føre til enda dyrere matvarer og tjenester. Blant annet vil mange lavtlønnede trolig flytte fra de svindyre byene, dersom de kan motta en hyggelig månedlig utbetaling fra staten, uten å gjøre noen ting. Det blir i så fall økt konkurranse og høyere lønninger for de gjenværende arbeidstakerne - samt høyere konsumpriser i disse områdene. En lignende dynamikk gjelder i Europa, inkludert her i landet, der økt inflasjon gir seg utslag i høyere lønnskrav.

Hverken høyrente- eller investment grade-markedet tar høyde for faren for en kraftig inflasjonsøkning. Tvert imot. Vi har ikke hatt tosifret inflasjon i Vesten siden tidlig på 1980-tallet, noe som innebærer at bare en liten andel av dagens investorer har opplevd slike forhold på kroppen. Når man snakker med forvaltere, strateger og analytikere, er det dessuten et gjennomgangstema at vi vil ha «lave renter lenge».

Hva om denne antagelsen er feil og snittrenten på tiårig høyrentegjeld stiger fra 2,7 til 5,7 prosent - også det et lavt nivå, sammenlignet med snittet i perioden 2000-2015. Dersom vi holder alt annet likt, vil dette føre til et verdifall på 22 prosent. Med en økning til 8,7 prosent, blir fallet hele 39 prosent.

I praksis ville slike kraftige renteøkninger også påvirke selskapenes evne til å betjene gjeld. For de som drar nytte av økte råvarepriser, enten ved å produsere dem eller overføre økningen til sine kunder, vil høyere inntekter oppveie høyere renteutgifter. I motsatt tilfelle vil sannsynligheten for mislighold, og dermed også rentepåslaget, stige - noe som i sin tur fører til enda større kursfall for selskapenes obligasjoner.