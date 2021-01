Positiv start på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,3 prosent og står i 13.166,68 poeng mens Dow Jones står i 31.171,38 poeng etter en oppgang på 0,4 prosent. S&P 500 stiger 0,2 prosent til 3.818 poeng.

På vinnerlisten finner vi blant annet Intel og Royal Caribbean Cruises som stiger henholdsvis 2,9 prosent og 3,2 prosent.

«Ifølge CNN vil påtroppende president Biden i dag annonsere en ny stor støttepakke. Størrelsen skal være rundt 2.000 milliarder dollar, og kommer på toppen av den nylig vedtatte pakken på 900 milliarder dollar», skriver DNB Markets i en oppdatering.

965.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 9. januar, viser nye jobless claims-tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet. Det var langt flere enn ventet. Konsensus på forhånd var en økning i antallet på 795.000.

Antallet amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd (continuing claims), var pr. 2. januar 5,27 millioner, som var 199.000 flere enn uken før. Her var det på forhånd ventet et antall på 5,06 millioner.