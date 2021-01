De fleste Asia-børsene faller fredag etter at påtroppende USA-president Joe Biden la frem planene for sin redningspakke som beløper seg til 1.900 milliarder dollar . Dermed følger de retningen som ble satt på Wall Street torsdag.

I Tokyo går Nikkei tilbake 0,5 prosent til 28.552,19, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,7 prosent til 1.859,62.

I Kina faller large cap-indeksen CSI 300 0,8 prosent og Shanghai Composite-indeksen 0,5 prosent. Tall fra kinesiske myndigheter viser at prisene for nye boliger steg marginalt fra november til desember, mens de på årsbasis steg 3,9 prosent. Dette er ned fra 4,0 prosent i årsvekst i november.

Hang Seng i Hongkong trekker ned 0,2 prosent, og her utmerker den Xiaomi negativt med et fall på over 10 prosent etter at Trump-administrasjonen har satt smarttelefonprodusenten på en svarteliste over angivelige militære kinesiske selskaper.

Amerikanske myndigheter har også satt CNOOC på en liste over selskaper som pålegges begrensninger i spesifikke USA-produserte varer. Aksjen faller 1,5 prosent.

Ellers i Asia- og Stillehavsregionen er Kospi-indeksen i Sør-Korea ned 1,8 prosent, mens Sydney-børsen er uendret.

