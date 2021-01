Oslo Børs åpner ned

Etter 33 minutters handel står hovedindeksen på Oslo Børs i 996,12, etter et fall på 0,3 prosent.

Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 904 millioner kroner.

Toneangivende Europa-børser faller også, med tyske DAX og franske CAC 40 ned henholdsvis 0,3 og 0,4 prosent.

Oljeprisen faller

Oljeprisene trekker nedover fredag.

Frontkontrakten for Brent-oljen står i 55,76 dollar fatet, ned 1,2 prosent i dagens handel men omtrent uendret fra stengetid i Oslo i går. WTI-oljen faller 0,9 prosent til 53,10 dollar fatet.

Utviklingen skjer i kjølvannet av at påtroppende USA-president Joe Biden i går kveld norsk tid la frem en krisepakke på 1.900 milliarder dollar. Pakken kan bidra til å øke oljeetterspørselen fra USA, men gårsdagens svake jobless claims kaster ifølge CNBC en skygge over Bidens planer.

Samtidig bekymrer det at landet fredag meldte om sitt høyeste antall nye coronasmittetilfeller på over ti måneder, i en uke som har sendt over 28 millioner mennesker ut i lockdown og også påført landet det første coronadødsfallet på åtte måneder.

– Euforien i oljemarkedet er utvetydig sterk, men markedsindikatorene fra Asia er blandet. Kina, den globale motoren i oljeetterspørselsveksten, sliter med nye smitteutbrudd, skriver RBC Capital Markets i en oppdatering ifølge CNBC.

Bredt fall, men Pexip opp

På Oslo Børs faller Equinor 0,6 prosent til 166,10 kroner etter at JP Morgan har høynet kursmålet, mens Aker BP er ned rundt prosenten til 239 kroner.

Børsfallet er bredt, men blant de mest omsatte er Pexip et lyspunkt og stiger 5,7 prosent til 84,70 kroner etter å ha inngått et strategisk partnerskap med Logitech.

Hexagon Composites stiger over to prosent, mens Kahoot KAHOT og Nel stiger forsiktig, sistnevnte på høyest volum så langt etter gårsdagens Iberdrola-kontrakt.

Tungvekterne som utmerker seg mest negativt er Norsk Hydro på minus 1,9 prosent til 41,19 kroner og Scatec SCATC på minus 1,5 prosent til 365,60 kroner.

DNB faller 0,8 prosent til 167,60 kroner etter at Nordea Markets ifølge TDN Direkt har oppjustert estimater og fair value.

Konkurskandidat i rødt

Norwegian mister høyde etter gårsdagens redningsplan, og faller 6,0 prosent til 68,62 kroner. Bare én aksje faller mer så langt.

En annen konkurskandidat, Axxis Geo Solutions , er ned 4,3 prosent til 42 øre i kjølvannet av at selskapet la frem sin redningsplan i går.

Øystein Stray Spetalen-dominerte Saga Pure topper taperlisten med en nedgang på 6,9 prosent til 3,78 kroner, foran Eidesvik Offshore som også faller over seks prosent.

Soloppgang

I andre enden finner vi Awilco LNG , som stiger 20 prosent til 2,70 kroner etter å ha børsmeldt en 2-3 måneders charter-avtale for WilPride med ventede bruttoinntekter på 10,3-14,3 millioner dollar.

Nærmest følger Aega på pluss 13,2 prosent til 4,30 kroner etter å ha ansatt ny finansdirektør.

EMGS er den tredje aksjen som stiger tosifret, nærmere bestemt med 11,1 prosent til 1,27 kroner.