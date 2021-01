Hydro-smell på rødere børs - analyse utløser Pexip-rally

Etter en negativ åpning har stemningen surnet ytterligere på Oslo Børs. Hovedindeksen står i skrivende stund (12.10) i 992,32, etter et fall på 0,65 prosent.

Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 2.720 millioner kroner.

Rødfargen har blitt dypere også på de toneangivende Europa-børsene, der tyske DAX og franske CAC 40 faller henholdsvis 0,6 og 0,8 prosent.

Futureshandelen peker mot et fall fra start på Wall Street, i kjølvannet av gårsdagens nedtur. Utviklingen skjer i kjølvannet av at påtroppende USA-president Joe Biden i går kveld norsk tid la frem en krisepakke på 1.900 milliarder dollar. Markedet bekymrer seg for om det kan være skatteøkninger på gang.

Verdt å merke seg i USA er at storbankene Citigroup, JP Morgan og Wells Fargo sparker i gang resultatsesongen.

Enda tyngre for oljeprisen

Oljeprisene holder seg inne i negativt terreng.

Frontkontrakten for Brent-oljen står i 55,41 dollar fatet, ned 1,8 prosent i dagens handel og ned 30 cent fra stengetid i Oslo i går. WTI-oljen faller 1,6 prosent til 52,70 dollar fatet.

Investorene bekymrer seg for Kina som fredag meldte om sitt høyeste antall nye coronasmittetilfeller på over ti måneder, i en uke som har sendt over 28 millioner mennesker ut i lockdown og også påført landet det første coronadødsfallet på åtte måneder.

– Euforien i oljemarkedet er utvetydig sterk, men markedsindikatorene fra Asia er blandet. Kina, den globale motoren i oljeetterspørselsveksten, sliter med nye smitteutbrudd, skriver RBC Capital Markets i en oppdatering ifølge CNBC.

På Oslo Børs faller Equinor 0,5 prosent til 166,25 kroner etter at JP Morgan har høynet kursmålet, mens Aker BP er ned 1,5 prosent til 237,70 kroner.

Rally i Pexip og Hexagon

Børsfallet er bredt, men blant de mest omsatte er Pexip et lyspunkt og stiger 6,4 prosent til 85,20 kroner etter å ha inngått et strategisk partnerskap med Logitech.

ABG Sundal Collier skriver ifølge TDN Direkt i en oppdatering at partnerskapet åpner opp et helt nytt adresserbart marked for Pexip, et marked meglerhuset estimerer til rundt 1 milliard dollar årlig.

Hexagon Composites markerer seg ved å stige 6,6 prosent til 71,75 kroner etter at SEB har gjenopptatt dekning med kjøpsanbefaling og kursmål 80 kroner, mens Kahoot KAHOT er opp 3,1 prosent til 118,60 kroner.

Blant tungvekterne som utmerker seg mest negativt er Norsk Hydro på minus 2,7 prosent til 40,85 kroner etter at UBS har nedgradert sin anbefaling til hold. Scatec SCATC er på sin side ned 5,3 prosent til 351,60 kroner.

Vi tar med at Nel stiger marginalt på dagens klart høyeste volum så langt etter gårsdagens Iberdrola-kontrakt.

Konkurskandidater i rødt

Norwegian mister høyde etter gårsdagens redningsplan, og topper taperlisten med en nedgang på 7,8 prosent til 67,30 kroner.

En annen konkurskandidat, Axxis Geo Solutions , er ned 4,3 prosent til 42 øre etter at også dette selskapet la frem sin redningsplan i går.

Høyt på taperlisten finner vi også Norcod på minus 5,7 prosent til 115 kroner, mens Agilyx trekker ned 5,0 prosent til 47,50 kroner.

Øystein Stray Spetalen-dominerte Saga Pure faller 4,4 prosent til 3,88 kroner og BW Offshore 4,1 prosent til 40,28 kroner etter å ha meldt om en dødsulykke i Afrika.

Spretter opp på kontrakt

I andre enden finner vi Awilco LNG , som stiger 12 prosent til 2,52 kroner etter å ha børsmeldt en 2-3 måneders charter-avtale for WilPride med ventede bruttoinntekter på 10,3-14,3 millioner dollar.

EMGS topper vinnerlisten med en oppgang på 28,5 prosent til 1,47 kroner, uten at de t.

Aega står i pluss 8,5 prosent til 4,10 kroner etter å ha ansatt ny finansdirektør.