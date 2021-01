Straffes etter fredagens kvartalstall

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,2 prosent og står i 13.135,90 poeng mens Dow Jones står i 30.817,91 poeng etter en nedgang på 0,6 prosent. S&P 500 faller 0,2 prosent til 3.786,54 poeng.

Wells Fargo faller 2,9 prosent etter at selskapet presenterte kvartalstall som var dårligere enn forventet. I førhandelen var aksjen ned over fire prosent.

«Bidens nye forslag til finanspolitisk støtte koster 1.900 milliarder dollar, og markedsreaksjonene hittil har vært nokså labert», skriver DNB Markets i en oppdatering. Pakken er vesentlig mer omfattende enn den Kongressen vedtok i fjor.

Detaljhandelen i USA falt 0,7 prosent i desember. Ifølge Marketwatch var det ventet en nedgang på 0,1 prosent. Utenom salg av kjøretøy var nedgangen på 1,4 prosent. Her var det ventet en nedgang på 0,4 prosent.

«Som de fleste steder har varekonsumet i USA utviklet sterkt gjennom pandemien ettersom forbrukere har vridd seg over fra tjenestekonsum til varekonsum. Hva gjelder samlet detaljomsetning, ventes denne å flate ut i desember etter et fall måneden før», skriver Handelsbanken i en oppdatering fredag.

I november falt detaljhandelen 1,1 prosent.

Samtidig har det blitt kjent at Empire manufacturing-indeksen, som indikerer aktiviteten i næringslivet i New York, har gått ned 1,4 poeng til 3,5 poeng i januar. Indeksen viser forventningene til innkjøpssjefene i delstaten, og er nå på det laveste nivået siden juni, etter fire måneder på rad med nedgang. Konsensus på forhånd var en måling på 6,0 poeng.

Industriproduksjonen i USA økte i desember med 1,6 prosent fra måneden før. På forhånd var det ventet en økning på 0,4 prosent, ifølge Trading Economics.