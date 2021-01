Norwegian stupte på rød børs

Oslo Børs åpnet ned, og stemningen surnet ytterligere i løpet av dagen. Hovedindeksen stengte ned 1,09 prosent til 987,9 – det laveste intradag.

Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 6.143 millioner kroner. Tungvekteren Norsk Hydro var med på å senke børsen etter at aksjen ble nedgradert til hold av UBS, som opprettholdt kursmålet på 45 kroner.

Oljeprisene holder seg inne i negativt terreng. Brent-oljen står i 54,82 dollar fatet, ned 2,8 prosent i dagens handel. WTI-oljen faller 2,2 prosent til 52,42 dollar fatet.

De norske oljeselskapene Equinor og Aker BP falt begge etter nedgangen i oljeprisen. Fallet i Equinor-aksjen kom til tross for at JPMorgan oppjusterte kursmålet etter tidenes største tildeling av havvind-kontrakt i USA.

Lite begeistret for redningsplan

NEL-aksjen falt til tross for Bank of America Global Research, som høynet kursmålet fra 30 til 45 kroner. Aksjen er nå opp mer enn 260 prosent det siste året.

Norwegian stupte på børs og toppet taperlisten etter at selskapet la frem en redningsplan torsdag, der det dropper langdistanse og vil fokusere på Norden. Selskapet ønsker å redusere gjelden til 20 milliarder kroner, og planlegger også å hente 4-5 milliarder i ny kapital gjennom tegningsrettsemisjon mot eksisterende aksjonærer, rettet emisjon, og hybride instrumenter.

Partnerskap med kjent teknologiselskap

Play Magnus-aksjen klatret etter at nettstedet Der Aktionär har fått øyne opp for aksjen og omtaler den som en mulig tidoblingskandidat.

Hexagon Composites toppet vinnerlisten etter at SEB tok opp dekning av aksjen med kjøpsanbefaling og et kursmålet på 80 kroner.

Pexip-aksjen klatret etter at selskapet kunngjorde at det har innledet et strategisk partnerskap med Logitech innen videokonferanse.