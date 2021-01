Utviklingen skjer i kjølvannet av at påtroppende USA-president Joe Biden i går kveld norsk tid la frem en krisepakke på 1.900 milliarder dollar. Pakken kan bidra til å øke oljeetterspørselen fra USA, men gårsdagens svake jobless claims kaster ifølge CNBC en skygge over Bidens planer.

Detaljhandelen i USA falt 0,7 prosent i desember. Ifølge Marketwatch var det ventet en nedgang på 0,1 prosent. Utenom salg av kjøretøy var nedgangen på 1,4 prosent. Her var det ventet en nedgang på 0,4 prosent. I november falt detaljhandelen 1,1 prosent.

Samtidig har det blitt kjent at Empire manufacturing-indeksen, som indikerer aktiviteten i næringslivet i New York, har gått ned 1,4 poeng til 3,5 poeng i januar. Indeksen viser forventningene til innkjøpssjefene i delstaten, og er nå på det laveste nivået siden juni, etter fire måneder på rad med nedgang. Konsensus på forhånd var en måling på 6,0 poeng.

Industriproduksjonen i USA økte i desember med 1,6 prosent fra måneden før. På forhånd var det ventet en økning på 0,4 prosent, ifølge Trading Economics.

Vinnere og tapere

Dow Jones falt 0,57 prosent til 30.814,3 og er med det opp 0,7 prosent i år.

Åtte av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg fredag.

Home Depot toppet vinnerlisten etter en oppgang på 2,7 prosent. Analytiker Steven Forbes i Guggenheim oppgraderte aksjen til kjøp fra tidligere nøytral. Forbes peker på at selskapet vil få høyere marginer i andre halvår i tillegg til 2022.

Kjente selskaper som Nike og Walt Disney falt henholdsvis 0,4 og 1,2 prosent.

Selskapet Dow endte som dagens taper etter en nedgang på 4,0 prosent.

Straffes etter kvartalstall

S&P 500 endte ned 0,72 prosent til 3.768,3. Det vil si at indeksen er opp 0,3 prosent siden nyttår.

NiSource toppet listen etter en oppgang på 4,9 prosent.

Inne på taperlisten var Royal Caribbean Group og Norwegian Cruise Line Holding som falt henholdsvis 3,8 og 4,2 prosent. Nedgangen kom til tross for at analytiker Chris Woronka i Deutsche Bank oppjusterte kursmålene, men ikke nok til å anbefale kjøp.

Wells Fargo-aksjen var høyt inne på taperlisten etter et stup på 7,8 prosent. Selskapet la frem et resultat på 0,64 dollar pr. aksje i 4. kvartal, noe som var bedre enn forventningen på 0,60 dollar. Investorene ble imidlertid skuffet over inntektene som kom inn på 17,93 milliarder dollar, mot 19,35 milliarder dollar som var ventet.

Øverst på taperlisten var Enphase Energy, som stupte 8,7 prosent.

Oppjusterte til det høyeste kursmålet på Wall Street

Teknologitunge Nasdaq Composite falt 0,87 prosent til 12.998,5. Indeksen har dermed steg 0,9 prosent hittil i år.

Facebook steg 2,3 prosent, mens Apple stengte ned 1,4 prosent og Amazon falt 0,7 prosent.

Netflix var ned 0,6 prosent, mens Alphabet (Google) stengte ned 0,2 prosent og Tesla falt 2,2 prosent til 826,2 dollar.

Wedbush-analytiker Dan Ives oppjusterte kursmålet på Tesla til 915 dollar, fra tidligere 715 dollar – det høyeste base-case kursmålet blant 37 analytikere. Selv om konkurransen blant produsenter av elbiler er høy, peker analytikeren på at Tesla er «kongen» av elbiler.

Dagens vinner ble Yield10 Bioscience etter en oppgang på 76,9 prosent.

Høyest på taperlisten var Cardiff Oncology, som stupte 31,2 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen steg 2,6 prosent til 23,9.

Gullprisen var ned 1,3 prosent og en unse gikk for 1.828,0 dollar.

Nordsjøoljen var ned 2,4 prosent etter frykt for forlengelse av lockdown.

3-måneders renten steg 0,7 basispunkter til 0,088 prosent.

Renten på 2-åringen var ned 1,6 basispunkter til 0,129 prosent.

10-års renten falt 3,5 basispunkter til 1,094 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 2,0 basispunkter til 1,851 prosent.