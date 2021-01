Ingen åpning for Norges Bank

De eneste begivenhetene å snakke om mandag var videreføringen av det meste av coronarestriksjoner (noe som synliggjorde en ny uenighet internt blant smittevernmyndighetene) og åpningen av kompensasjonsordningen for omsetningstap under coronakrisen.

Det betyr at det trolig vil gå minst en uke til før de hardest rammede virksomhetene kan begynne å åpne igjen. Om noe, var statsminister Erna Solberg heller pessimistisk enn optimistisk da hun omtalte utsiktene for en full åpning av samfunnet i vår.

Og det betyr at de første bedriftene nå har fått de første utbetalingene for å dekke tapt omsetning i fjor høst.

De første utbetalingene fra kompensasjonsordningen i Brønnøysundregistrene viser at minst to tredjedeler går til hoteller, restauranter og kulturbransjen, som altså ikke får noen lettelse å snakke om ennå.

Det betyr at Norges Bank, ved ukens rentemøte, ikke kan legge til grunn at samfunnet gjenåpnes i raskt tempo ennå. Fastlands-BNP bremset mindre enn ventet i fjor høst, men kronen er også langt sterkere enn ventet. I og med at dette rentemøtet er et mellommøte, ligger det meste derfor an til at Norges Bank gjentar varselet om at renten skal opp etterhvert, men at det foreløpig gjelder å vente og se.