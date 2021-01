Store bevegelser i oljeserviceaksjer etter nyheter

Oslo Børs startet mandagen rett ned, men klatret jevnt og endte i grønt.

Etter en liten sluttspurt endte hovedindeksen i 993,80, opp 0,60 prosent. Totalt ble det omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 4,5 milliarder kroner.

I grønt

Golden Energy Offshore Services skjøt fart på børs mandag på tross av at det ikke har kommet noen meldinger fra selskapet.

Onsdag i forrige uke kom det med en melding om ny kontrakt for skipet IMR Despina. Skipet er imidlertid ikke eid av børsnoterte Golden Energy Offshore Services – det er eid av Golden Energy Offshore.

– Dette skipet har ingenting å gjøre med det børsnoterte selskapet, sier Per Ivar Fagervoll, konsernsjef i Golden Energy Offshore, til Finansavisen.

Det børsnoterte Services-selskapet har ikke børsmeldt noen nye kontrakter. Aksjen endte likevel opp hele 109 prosent til 2 kroner. Siste tre måneder har aksjen klatret 250 prosent.

Reach Subsea meldte mandag morgen at det har utviklet undervannsroboter som skal gjøre offshore-service mer kostnadseffektivt.

– Dersom dette konseptet får bredt gjennomslag innenfor olje-, gass- og havvindindustrien kan dette absolutt bli stort. Jeg tror dette vil vekke stor interesse både på grunn av de lave investerings- og operasjonskostnadene, men også det reduserte miljøavtrykket, sier analytiker Sveinung Alvestad i Arctic Securities, om nyvinningen.

Aksjen endte opp 12 prosent til 2,80 kroner.

Xplora Technologies steg 12,5 prosent til 29,80 kroner. Tech-selskapet er en av de beste tech-aksjene på børs i 2021 og melder om sterke salgstall tidlig i 2021. Siste måned er aksjen opp 24 prosent.

Droneselskapet Nordic Unmanned har etter hvert blitt en folkeaksje. Flere småaksjonærer strømmer til og aksjen fortsatte oppturen mandag. Aksjen endte opp 10,9 prosent til 37,70 kroner.

Nordic Mining har fått øynene opp for klimaspørsmål. I en børsmelding mandag meldte selskapet at en ny rapport viser at kjemikaliebruken kan reduseres med hele 99 prosent. Slikt liker investorene. Aksjen klatret 12,2 prosent til 2,40 kroner.

Kahoot klatret etter at Northzone selger aksjer i teknologiselskapet for 1,3 milliarder kroner. Kjøperne er SoftBank og adm. direktør i Kahoot, Eilert Hanoa.

Aker Carbon Capture steg kraftig etter nyheten om at det inngår et nytt samarbeid med Hitachi Zosen Inova. De to selskapene skal jobbe med løsninger for europeisk avfallshåndtering.

Aker klatret etter at det bekreftet at det har trukket tilbudet på vindkraftselskapet NBT.

Norwegian falt kraftig fra start, men vendte nesen opp utover dagen. Forrige uke lanserte selskapet en ny plan som fokuserer på flyvninger i Norden. Aksjen endte opp 4,2 prosent til 64,80 kroner.

Oppdrettskjempen Mowi klatret tross en skuffende oppdatering om tallene for driftsresultatet og slaktevolumet for fjerde kvartal 2020.

Energiselskapet BW Energy slapp mandag morgen en produksjons- og finansiell oppdatering, som blant annet viste lavere kontantbalanse. Aksjen klatret tross nyheten.

Equinor steg kraftig forrige uke, blant annet på positive vind-nyheter, og fortsatte opp mandag.

I rødt

Nel har steget kraftig de siste par månedene, men falt mandag tilbake. Aksjen falt tungt på høyest omsetning. Aksjen endte på andreplass over DNB Markets liste over de mest handlede aksjene for 2020.

Avance Gas falt tungt til tross for at selskapet meldte om kontrakt for to nybygg mandag. DNB Markets og flere andre har dratt ned anbefalingene i aksjen.

Olje

Oljeprisen sto da børsen stengte i 55 dollar, ned 0,2 prosent fra natt til lørdag. WTI-oljen klatret 0,4 prosent til 52,34 dollar. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 54,92 dollar ved stengetid på Oslo Børs fredag.

Amerikanske operatører har lagt ytterligere press på oljeprisen etter at det har iverksatt drift av flere olje- og naturgassrigger for den åttende uken på rad forrige uke. Grunnen er høyere oljepris, som har gjort det mer lønnsomt å sette i gang.

Antallet rigger i drift er uansett omtrent halvparten av nivået i fjor, melder Reuters.

Svekket kinesisk etterspørsel og økt antall smittetilfeller i Beijing legger også en demper for utviklingen. Mer enn 28 millioner kinesere er i nedstegning i hovedstaden etter at smitten har begynt å øke igjen.