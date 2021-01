Fredriksen-aksje skyter fart etter milliardkontrakt

Oslo Børs åpner rett opp tirsdag.

Hovedindeksen klatret 0,88 prosent til 1002,56 poeng kort tid etter åpning.

Bevegelser

John Fredriksen-dominerte Archer skyter i været etter milliardkontrakt med Equinor. Kontrakten strekker seg over fem år og innebærer integrerte kabeltjenester i Nordsjøen.

«Archer viser med denne kontrakten fordelen med vår strategiske allianse. Vi mener at egenskapene til Archer, Welltec og Schlumberger ikke kan matches av andre i industrien», sier Dag Skindlo, adm. direktør i Archer, i børsmeldingen.

Grieg Seafood får tildelt tre utviklingstillatelser av Fiskeridirektoratet. Aksjen stiger. Ferske aksjonærlister viser at kjendisinvestor Ketil Skorstad har gått ut av aksjonærlistene i Grieg med sitt selskap Tigerstaden.

Nel holder kapitalmarkedsdag torsdag og DNB Markets trekker frem produksjonslinjen ved Herøya som et viktig moment for Nel, og skriver at det etter deres mening er en forutsetning at denne linjen blir ferdigstilt og raskt i stand til å produsere elektrolysører på konkurransedyktige kostnader.

DNB Markets gjentar i morgenrapporten salgsanbefaling og kursmål 5 kroner på Nel-aksjen. Det tilsvarer en nedside på over 80 prosent. Aksjen stiger likevel fra start.

Golden Energy Offshore Services klatret i går 109 prosent. Selskapet meldte om ny kontrakt for et av skipene sine, men det er ikke eid av det børsnoterte selskapet. I dag faller aksjen.

Nordea Markets høyner kursmålet i Storebrand . Aksjen er opp 1,4 prosent fra start.

Equinor har fått kursmålet hevet av Credit Suisse til 230 kroner, fra tidligere 220. Aksjen stiger.

Subsea 7 blir nedgradert av Morgan Stanley, fra «overweight» til «equalweight». Samtidig hever meglerhuset kursmålet til oljeserviceselskapet fra 90 kroner til 95 kroner pr. aksje. Aksjen faller etter analysen.

Pexip får kursmålet oppjustert av Carnegie til 133 kroner, fra tidligere 104 kroner. Kjøpsanbefalingen gjentas. Endúr meldte like før børsen åpnet om ny kontrakt. Aksjen stiger.

Norwegian klatrer etter det irske datterselskapet i dag blir avviklet.

Oljeprisen

Brent-oljen er i skrivende stund opp 0,6 prosent til 55,04 dollar. WTI-oljen stiger 0,5 prosent til 52,31 dollar. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 54,95 dollar da Oslo Børs stengte i går.

Markedet får i dag månedsrapporten for desember fra International Energy Agency (IEA). IEA jekket i desember ned sine oljeetterspørselsestimater på kort sikt.

Coronabølgen som sveiper over Europa bidrar til at oljebyrået nedjusterer etterspørselen med 400.000 fat pr. dag i tredje kvartal, 1,2 millioner fat pr. dag i fjerde kvartal og 700.000 fat pr. dag i første kvartal 2021.

«Vaksiner vil neppe stimulere etterspørselen betydelig før godt inn i 2021», skriver IEA.

En lekkasje på et oljerør sørget i går for at Libya har redusert sin oljeproduksjon med 200.000 fat per dag, ifølge Bloomberg.

– Det som har skjedd skjer daglig med selskaper som opplever budsjettkutt. De er truet med å måtte redusere produksjonen eller kutte helt, sier Mustafa Sanalla, sjef for National Oil Corporation i Libya.

Landets oljeproduksjon økte til 1,2 millioner fat pr. dag i november fra mindre enn 100.000 fat pr. dag i september, etter en åtte måneder lang oljeblokkade ble hevet. Tilbake i november fortalte Sanalla at de ønsker å øke produksjonen til 1,7 millioner fat pr. dag.

Det går ikke overens med OPECs beslutning om å holde produksjonen på et relativt lavt nivå for å ha kontroll på tilbudet og dermed også prisbevegelsene.