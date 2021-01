Syv selskaper stiger mer enn ti prosent på Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs åpnet rett opp omtrent én prosent ved børsåpning, og holdt seg relativt stabil til lunsjtider.

Ved 14-tiden ligger børsen opp 1,0 prosent til 1003,8 poeng.

Syv selskaper over ti prosent

Tirsdag ettermiddag stiger syv selskaper mer enn ti prosent på børsen.

Den Kjell Inge Røkke-dominerte silisiumprodusenten Rec Silicon er opp 17,6 prosent ved lunsjtider, og ligger på en tredjeplass over dagens mest omsatte aksjer på Oslo Børs.

Oppgangen kommer i etterkant av at Aker meldte at selskapet ønsker å ta Aker Horizons på Euronext Growth innen de neste 12 månedene. Ifølge Aker vil selskapet overføre eierskapet i Rec Silicon til Aker Horizons.

Aker stiger på sin side 11,3 prosent på børsen.

Prosafe ligger på sin side an til å bli dagens børsvinner med en oppgang på 30 prosent. Selskapet er opp 100 prosent siden første januar.

Archer stiger nær 20 prosent etter at selskapet meldte om en milliardkontrakt med Equinor. Kontrakten strekker seg over fem år og innebærer integrerte kabeltjenester i Nordsjøen.

Xplora Technologies fortsetter gårsdagens oppgang og stiger 15,8 prosent.

Det Euronext Growth-noterte finansteknologiselskapet Huddlestock Fintech stiger om lag 13,6 prosent, og fortsetter dermed oppgangen fra de siste dagene.

Børsnykommeren GNP Energy GNP stiger ti prosent, og har dermed steget omtrent 90 prosent siden selskapet hadde sin første børsdag 8. desember. Selskapet melder tirsdag ettermiddag at det venter et resultat før skatt i størrelsesorden 65 – 70 millioner kroner for 2020.

Det er imidlertid NEL som så langt er dagens mest omsatte aksje, der hydrogenselskapet stiger 1,9 prosent ved lunsjtider, etterfulgt at Equinor som stiger med 1,1 prosent på børsen.

Nedtur

Golden Energy Offshore Services faller mest på børsen med 17,5 prosent etter at selskapet steg betydelig dagen før med en oppgang på hele 109 prosent.

Black Sea Property faller nest mest med en nedgang på 8,3 prosent.

Olje

Prisen på et fat nordsjøolje (brent spot) stiger om lag én prosent til 55,3 dollar fatet tirsdag ettermiddag.

På formiddagen presenterte International Energy Agency (IEA) månedsrapporten for desember, der det kom frem at IEA tror også at OPEC+ kan ta tilbake markedsandeler hvis produsentene fortsetter å nedbetale gjeld og betaler utbytte til aksjonærene.

IEA ser nå en global oljeetterspørsel på 96,64 millioner fat pr. dag i 2021, som er nedjustert med 280.000 fat pr. dag pr dag fra forrige månedsrapport, ifølge TDN Direkt.