Rett opp på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 1,0 prosent og står i 13.124,39 poeng mens Dow Jones står i 31.037,47 poeng etter en oppgang på 0,7 prosent. S&P 500 stiger 0,8 prosent til 3.799,04 poeng.

Goldman Sachs

Goldman Sachs har lagt frem kvartalstall som var bedre enn forventet, noe som sender aksjen opp 1,3 prosent. Det betyr at Goldman Sach kan vise til en kursoppgang på hele 15,6 prosent hittil i år.

I fjerde kvartal 2020 omsatte banken for 11,74 milliarder dollar. Det er nærmere 1,75 milliarder over forventning, og en økning på 18 prosent fra samme periode året før.

Bobler?

I Deutsche Banks månedlige investorundersøkelse kommer det frem at veldig mange profesjonelle markedsaktører ser bobletendenser i finansmarkedene.

Nesten 90 prosent av de som svarte på undersøkelsen sa at det nå var en rekke prisbobler i markedene, med kryptovalutaen Bitcoin og amerikanske tech-aksjer som de store driverne, skriver Reuters.

Joe Biden

Erik Bruce, sjefstrateg i Nordea, mener Joe Biden er godt nytt for veksten i amerikansk økonomi. I et notat skriver Bruce at sjansen for at vi får en ny stimulansespakke i USA som vil øke etterspørselen og gi høyere vekst i økonomi har økt betraktelig.

«Prisen for økte stimulanser er høyere statsgjeld, men når målet er å sørge for at økonomien raskest mulig normaliseres når vi kommer ut av pandemiene er det få som bekymrer seg for det», understreker sjefstrategen.

