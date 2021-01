Grønn satsing sendte Røkke-aksjer til værs

Oslo Børs stengte opp 1,1 prosent tirsdag ettermiddag til 1004,7 poeng etter en relativt rolig børsdag med små svingninger for hovedindeksen.

Opptur

Kjell Inge Røkkes Aker-konsern sto sentralt på børsen tirsdag etter at Aker meldte at det skal ta Aker Horizons på børs innen kort tid, at Horizons kjøper av 75 prosent av aksjene i Mainstream Renewable Power og at selskapet skal overføre eierskapet av Rec Silicon til Horizons.

Aker steg om lag 12 prosent etter Horizons-meldingen, og Rec Silicon med 18,8 prosent.

I tillegg steg også Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture med henholdsvis 4,7 og 12,0 prosent på børsen etter oppdateringen.

En halvtime før stengetid meldte Borr Drilling at selskapets kreditorer har inngått avtale om en redningsplan for selskapet, og aksjen hoppet umiddelbart ti prosent, før handelen ble pauset på grunn av den brå oppgangen. Etter noen minutter fortsatte handelen, og aksjen endte opp 12,2 prosent.

Dagens børsvinner ble imidlertid Prosafe , som steg med 27,9 prosent. Børsens mest omsatte aksje ble Nel , som steg med 5,0 prosent.

Archer steg 14,3 prosent etter at selskapet meldte om en milliardkontrakt med Equinor. Kontrakten strekker seg over fem år og innebærer integrerte kabeltjenester i Nordsjøen.

Xplora Technologies fortsetter gårsdagens oppgang og steg 20 prosent.

Finansteknologiselskapet Huddlestock Fintech steg om lag 18,6 prosent.

Børsnykommeren GNP Energy GNP steg 16 prosent. Selskapet meldte tirsdag ettermiddag at det venter et resultat før skatt i størrelsesorden 65 – 70 millioner kroner for 2020.

Nedtur

Golden Energy Offshore Services falt 24,5 prosent i løpet av dagen, og snudde dermed oppgangen fra dagen før. Aksjen falt mest av alle på børsen.

Awilco LNG falt omtrent 6,18 prosent, etterfulgt av Höegh LNG Holdings som falt 6,17 prosent.

Oljeprisen

Prisen på et fat nordsjøolje (brent spot) stiger om lag 1,9 prosent til 55,7 dollar fatet ved stengetid på Oslo Børs.

På formiddagen presenterte International Energy Agency (IEA) månedsrapporten for desember, der det kom frem at IEA tror også at OPEC+ kan ta tilbake markedsandeler hvis produsentene fortsetter å nedbetale gjeld og betaler utbytte til aksjonærene.

IEA ser nå en global oljeetterspørsel på 96,64 millioner fat pr. dag i 2021, som er nedjustert med 280.000 fat pr. dag pr dag fra forrige månedsrapport, ifølge TDN Direkt.