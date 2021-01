Wall Street lyser grønt for Biden

Den positive utviklingen på Wall Street kommer i kjølvannet av morgendagens innsettelse av Joe Biden, i tillegg til signaler om økt tempo vedrørende vaksinedistribusjon fremover. Sannsynligheten for at en stimuluspakke kommer har økt markant etter Joe Bidens valgseier, noe som skaper optimisme blant investorer.

«Prisen for økte stimulanser er høyere statsgjeld, men når målet er å sørge for at økonomien raskest mulig normaliseres når vi kommer ut av pandemiene er det få som bekymrer seg for det», sa sjefstrateg Erik Bruce i Nordea Markets tirsdag.

Det samme budskapet ga Joe Bidens utnevnte statssekretær og tidligere leder av Federal Reserve, Janet Yellen i sin tale.

«Jeg tror at fordelene vil veie opp for kostandene, spesielt om vi tar vare på folk i nød og folk som har slitt lenge», sa Janet Yellen om stimuluspakken, og viste til historisk lave renter.

Investorer ser fremover

Dow Jones steg med 0,44 prosent, til 30.945,83 poeng. S&P 500 la på seg 0,85 prosent, ledet av en oppgang i kommunikasjonstjenester, mens Nasdaq steg med 1,59 prosent etter at både Facebook og Alphabet la på seg henholdsvis 4,13 prosent og 3,58 prosent.

Mens kvartalsrapporteringen startet sterkt, mener mange på Wall Street at inntjeningen i 4. kvartal allerede er priset inn, og at markedet heller fokuserer på 2021-utsiktene og størrelsen på finanspolitisk stimulans som vil føre til fortjenestevekst.

«Vi forventer at investorer vil se gjennom resultatene for 4. kvaral og fokusere på selskapets utsikter i 2021», skrev David Kostin, sjef for amerikansk aksjestrategi i Goldman Sachs og viste til politikkens betydning i markedene:

«Når investorer ser frem til 2021, er politikken fortsatt en viktig drivkraft for bedriftens fortjeneste».

Vinnere og tapere

Tirsdag steg American Express 3,99 prosent etter at JPMorgan anbefalte investorer å kjøpe aksjen. Meglerhuset sa at forventningene om økte forbruksutgifter og økte inntekter lover godt for selskapet når amerikanerne begynner å reise igjen.

Goldman Sachs falt 1,9 prosent etter gevinstsikring etter at investeringsbanken presterte bedre enn forventet.

Bank of America falt med 0,29 prosent etter at inntjeningen var lavere enn estimatene.

Skyworks Solutions som produserer halvledere til mobilkommunikasjonssystemer steg med 6,12 prosent, og var en av bidragsyterne til S&P 500s oppgang.

Legemiddelselskapet Gilead Sciences som forsker på og driver med HIV-behandling er opp 5,9 prosent etter at Morgan Stanley oppgraderte selskapet til overvekt fra nøytral.

General Motors var opp 8,54 prosent etter Microsoft-partnerskap om førerløse biler, og selskapet nådde ny toppnotering. Microsoft steg henholdsvis med 1,9 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 5,99 prosent til 22,99.

Gullprisen var opp 0,21 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1,840.19 dollar.

Nordsjøoljen var opp 2,08 prosent til 55,86 som følge av Biden-optimisme og Libya-lekkasje.

3-måneders renten stod på stedet hvil og holdt seg på 0,083 prosent.

Renten på 2-åringen var ned 0,2 basispunkter til 0,133 prosent.

10-års renten falt 0,8 basispunkter til 1,082 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 1,8 basispunkter til 1,837 prosent.