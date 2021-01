I Japan faller Nikkei 0,49 prosent, mens den bredere Topix-indeksen synker 0,55 prosent.

Shanghai Composite i Kina stiger 0,033 prosent, og CSI 300 er opp 0,25 prosent. Hang Seng i Hongkong stiger 0,69 prosent.

I Sør-Korea stiger Kospi-indeksen 0,025 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,41 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,15 prosent.

I Kina var det renteavgjørelse onsdag og både den ettårige og femårige lånereferanserenten (LPR, Loan Prime Rent) ble holdt uendret til henholdsvis 3,85 prosent og 4,65 prosent. Det var i tråd med analytikernes forventninger, ifølge en undersøkelse fra Reuters.

Renten er tenkt å være en mer markedsbasert referanse for nye lån til selskaper og husholdninger. Samtidig steg de utenlandske direkteinvesteringer i Kina med 6,2 prosent i perioden januar til desember 2020 på årsbasis, ifølge Direkt Makro.

I Sør-Korea gjør Kia-aksjen et byks på rundt seks prosent etter at selskapet har begynt å undersøke muligheten for prosjekter med elektriske biler med ulike selskaper.

Utviklingen kommer i kjølvannet av at morselskapet Hyundai Group har bestemt at Kia vil være ansvarlige for det foreslåtte samarbeide med Apple om elektriske biler, ifølge Reuters.

Dollarindeksen er onsdag på et lavere nivå enn i forrige uke, og ligger på 90,37, mot nivåer opp mot 90,7 før helgen.