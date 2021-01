Vinneraksjen hopper 40 prosent etter milliardkontrakt

Onsdag er det små utslag på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.004,13 poeng, ned 0,1 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for 2,1 milliarder kroner.

Et fat Nordsjøolje omsettes for 56,28 dollar, opp 0,6 prosent. Equinor stiger 0,3 prosent til 169,50 kroner mens Aker BP klatrer 0,8 prosent til 239,70 kroner.

Både Kepler Cheuvreux og SEB oppjusterer meglerhusenes kursmål på Aker etter tirsdagens nyhet om at Aker kjøper 75 prosent av Mainstream Renewable Power. Ifølge TDN Direkt hever Kepler Cheuvreux kursmålet fra 440 til 833 kroner mens SEB øker kursmålet fra 560 til 800 kroner. Onsdag stiger aksjen 6,2 prosent til 736 kroner og nærmer seg dermed rekordnoteringen på 746 kroner.

Tirsdag kveld meldte Aker-eide Philly Shipyard at verftet har fått godkjenning på å bygge ytterligere to NVSM-skip for U.S. Department of Transportations Maritime Administration. Ifølge meldingen har kontrakten på de to skipene en verdi på rundt 600 millioner dollar, tilsvarende drøyt 5,1 milliarder kroner med dagens kurs. Aksjen hopper hele 39,5 prosent til 83,40 kroner.

Prosafe oppnådde en utnyttelsesgrad på 25 prosent for riggene i fjerde kvartal 2020, mot 23 prosent i samme kvartal året før. Samtidig har det blitt kjent at Prosafe har inngått et forlik med EnQuest etter den kansellerte kontrakten på «Safe Zephyrus» i 2020. EnQuest skal dermed betale en «passende kompensasjon». Aksjen hopper 32,6 prosent til 2,76 kroner.

Everfuel har signert en distribusjonskontrakt med det danske vindselskapet Ørsted. Kontrakten innebærer en endelig investeringsbeslutning fra Ørsted om å benytte havvind til å produsere grønt hydrogen. I tillegg til elektrolysøren skal Everfuel bygge og operere et kompresjons- og påfyllingsanlegg. Everfuel-aksjen stiger 6,7 prosent til 154,60 kroner.

Både Arctic Securities og DNB Markets har denne uken oppjustert kursmålene for Hydro-aksjen – Arctic fra 35 til 45 kroner og DNB fra 45 til 50 kroner, ifølge TDN Direkt. Begge meglerhusene gjentar også kjøpsanbefalinger for aksjen. Bakgrunnen for de høyere kursmålene er meglerhusenes oppjusterte prognoser for aluminiumsprisen i år og neste år. Aksjen klatrer 2,9 prosent til 40,98 kroner.