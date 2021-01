Netflix til værs på solide kvartalstall

Coronavaksinen som er utviklet av Pfizer-BioNTech er etter alt å dømme like effektiv mot den det muterte viruset som ble først oppdaget i Storbritannia, som det er mot det originale viruset. Det viser en studie gjennomført av de to legemiddelselskapene.

Allerede første dag skal Joe Biden gjøre endringer, som blant annet en erklæring om at USA blir med igjen i Parisavtalen, en erklæring om at USA melder seg inn igjen i Verdens helseorganisasjon (WHO).

Den påtroppende presidenten vil også gjøre det lettere for 11 millioner mennesker som oppholder seg ulovlig i USA, å få amerikansk statsborgerskap.

Ett minutt etter at handelen tok til på Wall Street har Dow Jones-indeksen lagt på seg 0,32 prosent, mens S&P 500-indeksen er opp 0,56 prosent og den teknologitunge Nadaq-indeksen stiger 1,05 prosent.

Før åpning kom storbanken Morgan Stanley med tall, som sender aksjen ned 0,3 prosent fra start. Selskapet fikk et resultat på 1,81 dollar pr. aksje i fjerde kvartal 2020, mot ventede 1,27 dollar ifølge TDN Direkt. Netto omsetningen i perioden ble 13,6 milliarder dollar, mot ventet 11,5 milliarder dollar.

Tirsdag kveld kom Netflix med kvartalstall, som onsdag sender aksjen rett opp med et hopp på 12,6 prosent. Strømmeselskapet vurderer å gjøre tilbakekjøp av aksjer og forventer å oppnå en netto «break even» kontantstrøm i løpet av året. Antall betalende brukere passerte 200 millioner, noe som sendte omsetningen til 6,6 milliarder dollar – opp 22,2 prosent fra året før.