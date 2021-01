Yellen øker gjerne gjelden

Dollaren falt en smule etter at USAs nye finansminister Janet Yellen i Kongressen ga klar støtte til en ekspansiv finanspolitikk.

Yellen slår fast at hun og Joe Biden er klar over USAs høye gjeld, men at fordelene med å ta opp mer gjeld mer enn veier opp for ulempene.

Dollaren var nettopp på sitt høyeste nivå mot euro siden første halvdel av desember, men har falt de seneste dagene. For to uker siden var dollaren nede på sitt laveste nivå på tre år, målt med dollarindeksen (en valutakurv),

Det er utbredt skepsis til dollaren nå, med henvisning til budsjett- og driftsbalanseunderskudd. «Twin deficits» har ikke vært så viktig for valutamarkedet på en stund, men nå tyder posisjoneringsdata på at investorer shorter den amerikanske valutaen i stor stil, ifølge Reuters.

– Vi er fortsatt bearish til USA-dollaren, og venter at den nedadgående trenden vil fortsette når lange amerikanske realrenter topper ut, sier valutastrateg Ebrahim Rahbari ved CitiFX til nyhetsbyrået.

Onsdag ettermiddag kostet dollaren 8,51 kroner, ned 2–3 øre fra dagen før. En euro kostet omtrent 1,21 dollar.

Euroen fikk utover dagen litt støtte av at Italias regjering overlevde et mistillitsforslag.