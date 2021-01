De tre ledende indeksene åpnet opp onsdag, og med dagen har oppgangen tiltatt. Dette samtidig som Joe Biden ble innsatt som USAs nye president.

Ved 20-tiden norsk tid er utviklingen slik:

Dow Jones er opp 0,74 prosent til 31.158,64 poeng.

S&P 500 stiger 1,38 prosent til 3.851,18 poeng.

Teknologitunge Nasdaq Composite legger på seg 1,95 prosent til 13.454,51 poeng.

Den nyinnsatte presidenten i USA, Joe Biden, er ventet å underskrive en rekke presidentordre både i løpet av dagen, og den kommende tiden. Økonomisk stimulering for å sikre bedring etter coronakrisen, virker imidlertid ikke å være en bekymring for investorer. Påtroppende finansminister, Janet Yellen, oppfordret nemlig nylig lovgivere til å «act big», med hensyn på økonomisk bedring etter krisen.

Netflix skyter fart på New York-børsen etter at selskapet kunne rapportere om sterk brukervekst og hevdet at de vurderte å kjøpe tilbake aksjer. Netflix-aksjen er i skrivende stund opp 17,70 prosent.

Før åpning i dag kom storbanken Morgan Stanley med kvartalstall, som slo forventningene. Oppdateringen var med på å sende aksjen oppover i åpningen, men har nå snudd ned. Bank-aksjen er i skrivende stund ned 0,59 prosent.

Analytiker Colin Rusch har mer enn doblet kursmålet sitt for Tesla-aksjen til 1.036 dollar, fra tidligere 486 dollar. Oppdateringen var med på å sende aksjen oppover, men har i ettertid moderert seg noe. Tesla-aksjen er i skrivende stund opp 0,90 prosent.