Oslo Børs åpner marginalt opp fra start. Hovedindeksen stiger 0,21 prosent til 1003,71 poeng.

Bevegelser

Regjeringen uttaler at den er positiv til å støtte Norwegian i rekonstruksjonen. Luftfartsyndlingen stiger fra start på Oslo Børs etter nyheten.

Nel holder i dag kapitalmarkedsdag og melder i presentasjonen at det ønsker å kutte kostnadene på produksjon av grønt hydrogen. Det vil føre til «betydelig negativt driftsresultat» i 2021.

– Store muligheter bringer også store utfordringer fremover. Å beholde en ledende posisjon i markedet krever store investeringer, sier konsernsjef Jon André Løkke.

Aksjen faller etter det Pareto Securities omtaler som en svak markedsdag.

– Selskapet gjentar tidligere markedskommunikasjon og ikke gir klare finansielle mål.

Aker BP oppdaterte investorene med midlertidige tall for fjerde kvartal. Selskapet økte takten, men varsler store nedskrivninger.

BW Energy gjennomførte i morgentimene torsdag den varslede emisjonen onsdag. Selskapet hentet 640 millioner kroner og emisjonen ble vesentlig overtegnet.

Odfjell Drilling fikk kursmålet doblet av ABG Sundal Collier. Meglerhuset mener at Odfjell Drilling blir straffet for mye av det de omtaler som «dommedag innen boring» og at selskapets konkurransedyktige posisjon og kontantstrøm trygler om bedre prising.

Samme meglerhus hever også kursmålet i BW Offshore .

EAM Solar stuper etter en ankedomstol i Milano har opphevet en tidligere dom som konkluderte med at EAM Solar og EAM Solar Italy var offer for bedrageri gjennomført av to enkeltpersoner, Igor Akhmerov og Marco Giorgi.

«Avgjørelsen er ikke endelig og vil bli anket», skriver EAM Solar i meldingen. Aksjen stuper etter nyheten.

Mercell faller etter det i går ble kjent at storaksjonær ønsker å selge aksjer for over 350 millioner.

Oljeprisen

Brent-oljen handles nå opp 0,4 prosent til 55,92 dollar pr. fat. WTI-oljen stiger 0,3 prosent til 53,10 dollar pr. fat.

Råoljelagrene i USA steg med 2,6 millioner fat i forrige uke, ifølge American Petroleum Institute (API). Analytikerne ventet et fall på 1,2 millioner fat.

IEA ser nå også svakere etterspørsel i tiden fremover, hvilket også legger press på oljeprisen. Amerikansk oljeproduksjon har stagnert på 11 millioner fat per dag, ifølge Energy Information Administration (EIA). Det er ikke ventet at produksjonen vil øke nevneverdig.

– USA er en stor aktør nå. De har høy produksjon og har skapt mange arbeidsplasser, sier Suhail al-Mazrouei, energiminister i De forente arabiske emirater.

Han forteller at landet fortsetter å ta ut fat fra oljelagrene og tror markedet blir balansert før OPEC+-kuttene går ut i april 2022.