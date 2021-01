Ny rekord på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,45 prosent og står i rekordhøye 13.518,07 poeng mens Dow Jones står i 31.215,90 poeng etter en oppgang på 0,1 prosent. S&P 500 stiger 0,15 prosent til 3.857,36 poeng.

Mens Donald Trump skrøt av hvor bra aksjemarkedene gjorde det før pandemien, kan Joe Biden skryte av hvor bra aksjemarkedene har gjort det før innsettelsen. I løpet av de 11 ukene som har vært mellom presidentvalget 3. november og innsettelsen av Joe Biden som ny president på onsdag, steg S&P 500 med 14,3 prosent, skriver Marketwatch.

Nye tall viser at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA, også kjent som jobless claims, var 900.000 personer i uken som sluttet 16. januar. Det er en nedgang på 26.000 fra forrige ukes reviderte nivå. Ifølge Marketwatch var det ventet 925.000 førstegangssøkende.

Samtidig har det blitt kjent at antall personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims) var på 5,05 millioner. Her var det ventet 5,18 millioner.

Europa

Den europeiske sentralbank (ESB) har besluttet å holde refinansieringsrenten uendret på null og innskuddsrenten uendret på minus 0,50 prosent. Den marginale utlånsrenten er også uendret, på 0,25 prosent. Alt i tråd med konsensus på forhånd.