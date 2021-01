2,2 prosent sterkere krone i år

Grunnen var neppe Norges Banks rentebeslutning, for den var slik absolutt alle ventet. Likevel styrket kronen seg videre torsdag. Nå er kursen sterkere mot euro enn da coronatrollet for alvor sprakk i starten av mars, og på sterkeste nivå mot dollar siden november 2018.

Viktigere for kronestyringen er nok den fortsatte oppgangen på de fleste børser, av mange delvis forklart av innsettelsen av Joe Biden som president på onsdag. For å gjenta: Kronen har det siste året vist seg svært tett korrelert med børsoppgang/økt risikovilje.

Kan det også ha vært noe drahjelp for kronen fra rentemøtet? Både Danske Bank og Nordea Markets mener å se smått haukaktige nyanser i Norges Banks budskap. Det er likevel et langt sprang fra at man ser ørsmå hint om at Norges Bank om noen måneder kanskje fremskynder første renteheving noe, til at det slår ut i kronekursen allerede nå. Når Norges Bank (i mars eller senere) faktisk hever rentebanen, og særlig når det for alvor nærmer seg den første rentehevingen, er det større grunn til å forvente utslag i kronekursen.

Heller ikke ESB varslet noen endringer torsdag. Pengepolitikken vil forbli like ekspansiv til inflasjonen stiger og pandemien er over, er budskapet.