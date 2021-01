Nye tall viser at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA, også kjent som jobless claims, var 900.000 personer i uken som sluttet 16. januar. Det er en nedgang på 26.000 fra forrige ukes reviderte nivå. Ifølge Marketwatch var det ventet 925.000 førstegangssøkende.

Samtidig har det blitt kjent at antall personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims) var på 5,05 millioner. Her var det ventet 5,18 millioner.

Kinesiske myndigheter er også tilfreds med at Biden vil ta USA inn i Verdens helseorganisasjon (WHO) og Parisavtalen igjen.

– Med samarbeid fra begge sider vil de gode englene i forholdet mellom Kina og USA overvinne de onde kreftene, sa talskvinnen Hua Chunying i Kinas utenriksdepartementet torsdag.

Hun sa at Biden hadde brukt ordet «enhet» flere ganger i sin innsettelsestale og at det var «nøyaktig det som trengs for tiden i forholdet mellom USA og Kina».

Vinnere og tapere

Dow Jones falt 0,04 prosent til 31.176,0 og er med det opp 1,9 prosent i år.

Ti av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg torsdag.

Teknologigiganten Intel var dagens vinner etter en oppgang på 6,5 prosent etter at selskapet la frem regnskapstall. Resultatet pr. aksje endte på 1,52 dollar, noe som var betydelig bedre enn FactSet-konsensus på 1,11 dollar pr. aksje og selskapets egen guiding på 1,10 dollar.

Inntektene kom inn på 19,98 milliarder dollar, noe som også var bedre enn konsensus på 17,53 milliarder dollar og selskapets egen guiding på 17,40 milliarder dollar.

Den siste måneden har aksjen hoppet 30 prosent etter at selskapet har hentet ny konsernsjef fra VMware. Nåværende konsernsjef Bob Swan skal forlate selskapet 15. februar og erstattes med Pat Gelsinger, som kommer fra stillingen som konsernsjef i VMware og var ansatt i Intel for mer enn ti år siden.

Kjente selskaper som Walmart og Walt Disney falt henholdsvis 0,4 og 1,3 prosent.

Disney valgte i slutten av 2020 å permittere 32.000 arbeidere. Toppledelsen har fått et kraftig kutt i ytelsesbasert bonus, men tjener fortsatt svært godt. I 2020 tjente styreleder Bob Iger 176,6 millioner kroner, mens konsernsjef Bob Chapek gikk med på å halvere lønnen og fikk en kompensasjon på 119,4 millioner kroner.

International Business Machines (IBM) endte som dagens taper etter en nedgang på 3,6 prosent.

Strategisk partnerskap om selvkjørte lastebiler

S&P 500 endte opp 0,03 prosent til 3.853,0. Det vil si at indeksen er opp 2,6 prosent siden nyttår. Noteringen er ny toppnotering.

På toppen av vinnerlisten var Paccar – en av de største produsentene av lastebiler. Selskapet hoppet 10,5 prosent etter at det inngikk et strategisk partnerskap med Aurora Innovation, et selskap som fokuserer på selvkjørte biler, ifølge Bloomberg.

Partnerskapet skal bidra til at Paccar klarer å konkurrere mot store rivaler som Volvo og Daimler.

Øverst på taperlisten var EOG Resources, som stupte 8,6 prosent.

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 0,55 prosent til 13.530,9 og ny all-time high. Indeksen har dermed steget 5,0 prosent hittil i år.

Facebook steg 2,0 prosent, mens Apple stengte opp 3,7 prosent og Amazon steg 1,3 prosent.

Netflix var ned 1,1 prosent, mens Alphabet (Google) stengte opp 0,22 prosent og Tesla falt 0,6 prosent til 845,0 dollar.

Dagens vinner ble Vinco Ventures etter en oppgang på 196,1 prosent.

Høyest på taperlisten var Obalon Therapeutics, som stupte 37,3 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen falt 1,7 prosent til 21,2.

Gullprisen var opp 0,2 prosent og en unse gikk for 1.869,8 dollar.

Nordsjøoljen var opp 0,7 prosent til tross for nedstengning i Kina.

3-måneders renten falt 0,4 basispunkter til 0,078 prosent.

Renten på 2-åringen var ned 1,6 basispunkter til 0,129 prosent.

10-års renten steg 2,3 basispunkter til 1,106 prosent.

30-års renten hadde en oppgang på 3,7 basispunkter til 1,869 prosent.