Kort tid etter at handelen tok til på Oslo Børs faller hovedindeksen 0,2 prosent til 999,50 poeng. Et fat Nordsjøolje omsettes for 55,50 dollar, ned 1,2 prosent.

Torsdag kveld kom NRC Group med en oppdatering for regnskapstallene for 2020. Selskapet forventer at inntektene for 2020 viser 6,45 milliarder kroner, mens EBITA forventes å være omtrent 50 millioner kroner. Analytiker Simen Mortensen i DNB Markets er skuffet over resultatvarselet fra og nedgraderer aksjen fra kjøp til selg samtidig som han kutter kursmålet fra 35 til 20 kroner. Analytikeren har tidligere beskrevet NRC Group som et underanalysert vekst-case. Det tror han ikke nå lenger.

– Det blir et skikkelig krakk i aksjen. En stor profit-warning, sier Mortensen til Finansavisen.

Aksjen stuper 33,3 prosent til 18,64 kroner.

Resultatsesongen for fjerde kvartal på Oslo Børs er offisielt i gang, og Gjensidige Forsikring åpner showet og melder om et resultat før skatt på 2.314 millioner kroner i fjerde kvartal 2020 mot 1.729 millioner kroner i samme kvartal året før. Ifølge TDN Direkt var det ventet et resultat før skatt på 1.741 millioner kroner.

Aksjen stiger 3,6 prosent til 206,40 kroner.

Everfuel har gjennomført en rettet emisjon hvor det ble utstedt 4,8 millioner aksjer til en kurs på 125 kroner stykket, og hentet med det 600 millioner kroner i bruttoproveny.

Aksjen faller 8,1 prosent til 127,64 kroner.

Torsdag kveld meldte Borr Drilling at selskapet ville hente inn 40 millioner dollar, men i en melding fredag morgen skriver styret i en oppdatering at det vil hente inn ytterligere 6 millioner dollar, tilsvarende i overkant av 50 millioner kroner, som følge av høy etterspørsel. Tegningskursen er satt til 7,1655 kroner pr. aksje.

Aksjen stiger 12,5 prosent til 8,55 kroner.